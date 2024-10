Napoli, mossa a sorpresa di Conte: altro cambio di formazione

Ci sono importanti notizie che riguardano il cambio di formazione che ha deciso di fare Antonio Conte in vista della prossima partita Empoli-Napoli perché ora c’è la svolta.

Situazione particolare che deve affrontare il tecnico italiano Antonio Conte dopo la sosta Nazionali si ritrova in difficoltà e ora il Napoli avrà dei giocatori importanti in meno per le prossime partite, perché ci sono dei calciatori infortunati che ora non saranno a disposizione dell’allenatore e vedremo a quello che accadrà.

E’ pronto ad inventarsi ancora una volta una formazione totalmente diversa e nuova Antonio Conte che cambia il Napoli per le prossime partite. Perché dalle Nazionali non sono arrivati segnali positivi, anzi.

Pessime le notizie per gli infortuni di Lobotka e Olivera che dovranno saltare le prossime partite e per questo ci saranno dei cambi. Ma le sorprese non finiscono per il Napoli.

Napoli, Conte cambia ancora formazione

Durante la sosta Nazionali sono rimasti a Napoli a lavorare alcuni giocatori e su tutti Neres e Lukaku che hanno dato segnali più che positivi durante gli allenamenti sorprendendo Conte stesso per il loro miglioramento nelle condizione fisica e tattica.

Ecco che allora si parla di possibili novità che possono accadere per Antonio Conte perché l’allenatore può cambiare ancora il Napoli e può pensare anche a David Neres per il posto di Kvara che sia da inizio partita o a gara in corso. Può essere lui l’arma a sorpresa per la prossima partita.

Intanto, attenzione anche a Mazzocchi! Perché il giornalista di Radio CRC Umberto Chiariello racconta che ci sono importanti possibilità di vedere proprio Mazzocchi titolare al posto di Spinazzola vista l’assenza di Olivera.

Mazzocchi può giocare su entrambe le fasce ed è rimasto anche lui a Napoli a lavorare con la squadra, al sua forma fisica potrebbe essere migliore rispetto a quella di Spinazzola.

Al momento però la fascia sinistra con Spinazzola e Kvaratskhelia è già più collaudata rispetto alla possibilità di inserire Mazzocchi su quella corsia mancina. Ora c’è grande attesa però anche attorno alla possibilità di vedere David Neres titolare in casa Napoli.

Perché può darsi che il brasiliano possa subentrare al posto del georgiano in vista della prossima partita del Napoli di Conte che sfida l’Empoli, una squadra che in casa ancora non ha mai subito un gol. Vedremo nelle prossime ore che risposte arriveranno dal campo di allenamento.