Napoli: rinnovo Meret, l’agente ha detto una cosa

Arrivano importanti novità relative al futuro del Napoli. La società azzurra, infatti, sta ponendo le basi per costruire una squadra di altissima qualità. I punti cardini sono la riconferma in rosa di giocatori come Alex Meret.

Ecco a che punto è la trattativa per il rinnovo di contratto dell’estremo difensore. Ci sono degli aggiornamenti significativi su questa trattativa. Le discussioni stanno andando avanti, ecco la rivelazione da parte dell’agente che ha lanciato un segnale riguardo la firma del portiere.

Meret sta rinnovando con il Napoli?

Cosa ha detto l’agente, che è stato di recente in città per discutere con la dirigenza azzurra. Importanti novità sono state riportate dal giornalista di Sky Sport Francesco Modugno che ha rotto il silenzio e detto la sua riguardo questo affare che interessa e non poco i tifosi azzurri.

Protagonista di un ottimo avvio di stagione, il portiere è stato fra i protagonisti del Napoli. L’infortunio contro la Juventus ha compromesso tutto anche se l’estremo difensore è a lavoro per ritornare presto.

A che punto è il rinnovo di Meret?

“Vi posso dire cosa mi ha detto l’agente di Meret in una confidenza che mi ha fatto allo stadio Maradona. Sono qui per sistemare la situazione”, un chiaro riferimento alla trattativa per il rinnovo di contratto del portiere. Queste le parole di Modugno rilasciate a Marte Sport Live.

L’estremo difensore, classe 1997, ha ancora voglia di militare nel Napoli per le prossime stagioni ed è per questo motivo che la società sta lavorando per mettere a punto il contratto.

Si attendono aggiornamenti sulla firma del calciatore anche se le parti sono vicine ad una fumata bianca che è attesa molto presto.

Meret si prepara a tornare contro il Milan, intanto l’agente tratta per il rinnovo

L’infortunio è alle spalle, adesso Meret sta lavorando per essere a disposizione del Napoli in vista del big match contro il Milan. Intanto, secondo le ultime notizie di mercato, il club azzurro è a lavoro per chiudere l’accordo con Pastorello riguardo il rinnovo di contratto. L’agente è stato a Napoli per definire tutto con la società azzurra.

Ci sono buone notizie sulla fumata bianca, che è attesa nel giro di poche settimane. Le parti stanno discutendo su pochi dettagli ma l’accordo è già stato trovato: Meret è pronto a firmare un contratto biennale con opzione.