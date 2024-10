Torna in Serie A ma tradisce il Napoli: firma a gennaio

Il calciomercato è già vivo e pronto a regalare grandi sorprese: a gennaio ci sarà un clamoroso ritorno e un tradimento al Napoli.

Gli azzurri di Antonio Conte stanno provando a tenere la vetta della classifica e vogliono fare sempre meglio nelle prossime settimane, provando a vincere ancora per arrivare poi a metà campionato con le spalle forti per riuscire a garantire alla tifoseria una seconda parte di stagione di altissimo livello e con sogni sempre più possibili. Ma non mancano anche voci e situazioni che riguardano il mercato, visto che per Conte la rosa non è ancora al completo e bisognerà agire in entrata in più reparti.

Ma ci sono pericoli che arrivano dall’esterno, con tutte le altre big del nostro campionato che sono pronte a migliorarsi per dar fastidio al Napoli e per tenere accesa e viva la lotta Scudetto.

Calciomercato, torna a gennaio in Serie A: le ultime

Il Napoli è pronto a mettere nuovamente il mirino sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte, in modo da poter lottare con certezza per i grandi obiettivi che sembrano alla portata, in una stagione complicata perché non ci sono coppe ma anche favorevole per lo stesso motivo.

La rosa azzurra è già molto forte e profonda ma ha bisogno ancora di qualche ritocco per far sì che possa essere paragonata al 100% a quella di tutte le altre grandi squadre. E per questo motivo già in estate si parlava di un clamoroso ritorno di un big dello Scudetto.

Secondo le ultime notizie di mercato, a gennaio è previsto un clamoroso tradimento al Napoli: torna in Serie A ma c’è l’Inter in pole position.

Inter, occhi su Elmas: è scontento al Lipsia

Elijf Elmas non è contento al Lipsia e sogna il ritorno in Serie A. Due stagioni fa il Napoli lo ha ceduto ai tedeschi per circa 30 milioni di euro, una delle cifre più alte nella storia del calcio macedone e questo lasciava immaginare un utilizzo massiccio da parte del club tedesco del calciatore ex Napoli. Ma così non è stato e ora il macedone è stanco di osservare i suoi compagni dalla panchina e sta valutando le opzioni che gli offre il mercato.

Secondo quanto riferisce Sky Sport Germania, infatti, Elmas vuole tornare in Serie A. Ha giocato solo 7 minuti in Champions League in questa stagione e non è mai stato utilizzato in Bundesliga: un bottino tremendo per un calciatore delle sue qualità.

Per questo motivo Beppe Marotta e Piero Ausilio lo stanno valutando per l’Inter: sarebbe il jolly perfetto per Simone Inzaghi che potrebbe utilizzarlo a centrocampo ma anche da seconda punta accanto a uno tra Thuram e Lautaro Martinez nei momenti di turnover.

Elmas all’Inter: furia dei tifosi del Napoli

I tifosi del Napoli si sentirebbero traditi dal ritorno in Serie A di Elmas, soprattutto se dovesse firmare con l’Inter. Il motivo è molto semplice: il calciatore è rimasto legatissimo alla piazza azzurra e nel cuore di tutti i partenopei dopo la vittoria dello Scudetto, tanto da non aver mai cambiato la sua immagine del profilo di Instagram – foto mentre bacia la coppa dello Scudetto – anche dopo due anni trascorsi a Lipsia.

Il calciatore, dal suo canto, farà prevalere il buon senso verso la sua carriera e le opzioni che si apriranno a gennaio e se quella dell’Inter sarà quella più vantaggiosa allora è chiaro che accetterà senza alcun ripensamento.