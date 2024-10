Calciomercato Napoli: va al Barcellona, chiudono per gennaio

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo e può portare importanti novità sia in entrata che in uscita a gennaio.

Gli azzurri stanno vivendo una stagione importante, che dovrà necessariamente portare a miglioramenti rispetto alla passata stagione. Antonio Conte sta provando a tenere calme le acque e l’entusiasmo, nonostante un inizio scoppiettante che sembra poter portare a traguardi incredibili come lo Scudetto. “Siamo con il cartello lavori in corso”, ha ribadito il tecnico nell’ultima conferenza stampa, ribadendo l’importanza di dover acquistare ancora altri calciatori per completare la rosa.

A gennaio potrebbero esserci ulteriori mosse importanti per il Napoli, sia in entrata che in uscita: e ora si sta aprendo un intreccio con il Barcellona.

Calciomercato Napoli, intreccio con il Barcellona: le ultime

Il mercato del Napoli è stato molto dispendioso in estate ma non sono arrivati tutti i calciatori che avrebbe voluto il tecnico salentino. Nella sessione di trasferimenti di gennaio, però, ci sono nuove chance di poter portare nuovi calciatori e per questo la società si è già messa al lavoro per accontentare le richieste del mister.

I calciatori del Napoli sono tutti sotto l’occhio attento delle big che non intendono lasciarsi sfuggire delle occasioni e per questo bisogna essere vigili per provare a trattenere tutti almeno fino alla fine della stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora tra Napoli e Barcellona si sta aprendo un grande intreccio.

Napoli, niente da fare: va al Barcellona

Il Napoli sta cercando rinforzi in tutti i ruoli e per questo motivo ci sono varie strade che si stanno aprendo anche con club esteri. Conte e Manna hanno una lunga lista di calciatori che potrebbero fare al caso del Napoli e che ora sono scontenti nei rispettivi club e quindi più facili da ingaggiare nel mercato invernale.

Secondo quanto riferisce SPORT, il Barcellona vuole soffiare Carney Chukwuemeka al Napoli. Il centrocampista del Chelsea non è felice con i Blues perché sostanzialmente non ha spazioe per questo motivo vuole lasciare il club a gennaio. Le sue qualità sono estremamente importanti e gli azzurri lo avevano già sondato in estate per completare la mediana.

A gennaio Manna proverà un nuovo assalto per regalarlo a Conte ma in questo momento il Barcellona è un passo avanti. Il calciatore anglo-nigeriano classe 2003 ha qualità importanti e il Barça sta tentando il sorpasso.