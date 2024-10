Conte soffia il giocatore a ten Hag: firma col Napoli a gennaio

Il Napoli è già forte e competitivo di suo, ma per gennaio Antonio Conte ha comunque in mente qualche accorgimento.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino vorrebbe completare e rinforzare la sua squadra con qualche innesto d’esperienza e qualità che lo possa aiutare ad affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. Per questo motivo l’ex Inter avrebbe messo gli occhi su un campione della Premier League, giocatore sul quale ci sarebbe il forte interesse anche del Manchester United.

L’impressione, però, è che il Napoli potrebbe beffare il club di ten Hag nella corsa al calciatore, complice anche la forte influenza dello stesso Conte, che potrebbe risultare essere una variante importante nella scelta finale del campione.

Il Napoli ha prenotato il colpo per gennaio: Conte ha scelto

È ancora presto per parlare di calciomercato, ma non per il Napoli, che si starebbe invece già guardando intorno in vista di gennaio. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante in estate sia stata costruita una squadra comunque forte, Antonio Conte avrebbe intenzione di compiere qualche accorgimento per rinforzare ulteriormente la sua rosa.

Ovviamente non sono in programma colpi mozzafiato, anche se l’allenatore salentino avrebbe intenzione di concorrere con il Manchester United per uno dei suoi pupilli. Non si pronostica essere assolutamente un’operazione semplice, ma il Napoli avrebbe tante cose su cui poter giocare per convincere il calciatore, che sembrerebbe aver già strizzato l’occhio nei confronti della città, della Serie A e dello stesso Antonio Conte, che in passato l’ha cercato anche quando allenava il Tottenham.

Stando dunque a quanto ripotato da fichajes.net, complice l’incertezza relativa al futuro di Spinazzola, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Ben Chilwell del Chelsea, esterno inglese messo oramai ai margini del progetto tecnico dei Blues da Enzo Maresca. In scadenza nel giugno 2027, l’esterno inglese potrebbe lasciare Londra per una cifra che si aggira attorno ai 22 milioni di euro, anche se il budget di De Laurentiis sembrerebbe essere più basso.

Testa a testa con lo United: il Napoli ha pronta l’alternativa

Il Napoli starebbe seguendo Ben Chilwell per andare a rinforzare la fascia sinistra in vista della seconda parte di stagione. Non solo, l’idea di puntare sull’inglese è data anche dal fatto che l’esterno del Chelsea è in grado di giocare anche a destra, punto decisamente a suo favore.

La concorrenza del Manchester United potrebbe però far partire un’asta alla quale De Laurentiis non ha alcuna intenzione di particolare, motivo per il quale la dirigenza partenopea avrebbe individuato in Amar Dedic del Salisburgo l’alternativa perfetta a Chilwell. Il bosniaco, a livello economico, non converrebbe, visto che costa di più, ma il fatto che sia un giocatore di prospettiva potrebbe invogliare il Napoli ad investire con più “piacere” la cifra che alla fine servirebbe per strappare l’inglese a Chelsea e concorrenza. Staremo a vedere.