Il Milan soffia l’attaccante al Napoli: ero un obiettivo di Conte

La grande rivalità fra il Milan ed il Napoli è non solo in campo, ma anche e soprattutto fuori in questo momento storico della stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, le due squadre sarebbero sulle tracce dello stesso giocatore, che in questa Serie A si starebbe mettendo in mostra a suon di gol e prestazioni da top player. Conte sembrerebbe essere stato il primo ad interessarsi all’attaccante, ma nella giornata di oggi alcuni emissari rossoneri si trovavano allo stadio per vederlo giocare dal vivo per dare poi nel corso della settimana un resoconto definitivo a dirigenza e Paulo Fonseca.

Il Milan beffa il Napoli nella corsa all’attaccante

Milan-Napoli si giocherà il prossimo 29 di ottobre, a San Siro, ma la sfida fra le due squadre sarebbe già iniziata nel calciomercato, visto che entrambe sarebbero sulle tracce di uno degli attaccanti più in forma della Serie A.

Fino a qualche giorno fa si credeva che fosse la squadra di Antonio Conte quella in vantaggio nella corsa al giocatore, complice anche gli ottimi fra le parti, ma nelle scorse ore il Diavolo avrebbe ingranato la marcia giusta staccando il Napoli quasi sul rettilineo finale, visto e considerato che questa mossa potrebbe un domani permetterle di anticipare quella partenopea varcando per prima la linea del traguardo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, quest’oggi allo Stadio Giuseppe Sinigaglia alcuni emissari del Milan erano in tribuna per visionare da vicino l’attaccante degli scudieri Ange-Yoan Bonny, che a quanto pare piacerebbe tanto a Fonseca e dirigenza per la sua innata capacità di legare il gioco, partecipando attivamente alla manovra offensiva godendo anche di un importante vena realizzativa. Un inserimento del genere potrebbe stravolgere i piani di Antonio Conte in vista del prossimo calciomercato, ma le notizie negative non sono finite qui, visto che il Milan era oggi allo stadio anche per un altro giocatore che piace tanto al Napoli.

Il Napoli rischia il doppio scippo dal Milan

Ange-Yoan Bonny ma non solo. Il Milan oggi era presente allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como per osservare da vicino anche un altro talento finito nel mirino del Napoli. Ovviamente qualsiasi discorso risulta essere ad oggi prematuro, ma alle volte muoversi in anticipo potrebbe tornare e come utile un domani, soprattutto quando c’è tanta concorrenza.

Ed è quello che in teoria il Diavolo vorrebbe fare sia con Bonny ma anche con Nico Paz, stella del Como di Fabregas che grazie ad un incredibile inizio di stagione è riuscito ad entrare nel giro della Nazionale argentina, ottenendo i complimenti anche di un certo Lionel Messi.