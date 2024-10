Infortunio Lobotka: nuove complicazioni, svelati i tempi di recupero

Ci sono delle novità relative al recupero del centrocampista del Napoli Lobotka. Ecco le ultimissime riguardo il rientro del calciatore.

Tornato infortunato dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli deve fare a meno di Lobotka per un po’ di tempo. Ad Empoli, nella trasferta del Castellani contro la squadra di D’Aversa, Conte è pronto a puntare su Gilmour, colpo estivo del calciomercato azzurro.

Il calciatore scozzese è pronto a sostituire lo slovacco che ha riportato questo problema fisico durante la partita della Slovacchia contro l’Azerbaijan.

La sfida contro l’Empoli dirà tanto sulle ambizioni del Napoli, che farà di tutto per restare al primo posto in classifica.

L’insidia, dopo la sosta per le Nazionali, è sempre dietro l’angolo. E di questo Conte lo sa bene, da tecnico navigato ed esperto. L’allenatore è pronto a mandare in campo Gilmour, che avrà il duro compito di sostituire Lobotka, proprio sullo slovacco non arrivano delle buone notizie.

Quando torna Lobotka?

Il calciatore dovrà svolgere dei nuovi esami. E’ quotidianamente visionato dallo staff medico azzurro che sta monitorando la situazione di Lobotka che rischia di stare fermo per un po’ di tempo.

L’infortunio di Lobotka preoccupa e non poco lo staff medico azzurro. C’è curiosità di vedere all’opera Gilmour, che non dovrà far rimpiangere lo slovacco che è stato uno dei protagonisti di questo avvio di stagione spettacolare della squadra di Conte.

I tempi di recupero di Lobotka rischiano di allungarsi, addirittura c’è chi ipotizza un rietro dopo la sosta di novembre. Una vicenda assurda, e fastidiosa, anche per Aurelio De Laurentiis che da sempre si è opposto a questa sosta delle Nazionali. Ancora una volta, il Napoli sta pagando con l’infortunio di uno dei suoi uomini migliori.

Infortunio Lobotka Napoli: nuovi aggiornamenti

E’ l’edizione odierna de Il Mattino a fare il punto riguardo la situazione di Lobotka.

Il quotidiano, infatti, ha confermato la possibilità che Gilmour possa sostituire Lobotka contro Empoli, Lecce ed anche Milan. E’ assai complicato, infatti, un possibile rientro dello slovacco per il big match contro i rossoneri.

L’infortunio al flessore di Lobotka, infatti, non dovrà essere preso sotto gamba dallo staff medico del Napoli con Conte che non intende rischiare il calciatore azzurro.