Kvara-Conte, confronto in sala video: il motivo dell’esclusione sul ballottaggio

Ha reso chiaro un concetto Antonio Conte, diretto a Kvaratskhelia, in conferenza stampa e lo ha fatto in un momento delicato.

Perché si va davanti ad Empoli-Napoli, non una gara qualsiasi, per diversi motivi. Uno tra questi è che il campo del Castellani, storicamente e in maniera netta nel periodo recente, è un posto ostico per gli azzurri.

Hanno faticato e non poco gli azzurri nei recenti anni, con Antonio Conte che ha chiamato tutti all’attenzione, senza lasciare nulla al caso. Perché senza tre titolari, considerando l’assenza di Meret ormai da più giornate, Lobotka e Olivera che si sono fatti male in Nazionale, anche Kvara è finito nel calderone dei nomi in dubbio, col ballottaggio acceso per stessa ammissione del tecnico salentino. Pertanto, in un confronto da 50 minuti in sala video ha snocciolato alcune cose l’allenatore del Napoli, come riportato dal giornalista Carlo Alvino.

Napoli: Conte avvisa i suoi, confronto con Kvara

Ha spiegato, Carlo Alvino, di quello che è stato il richiamo all’attenzione, prima di Empoli-Napoli.

Spiega e racconta, il collega che segue le vicende sul Napoli, come Antonio Conte stia trattando la sfida come se fosse una finale di Champions League. Che sia Empoli o Real Madrid a Conte non importa, è maniacale e in sala video mostra ogni dettaglio sui punti di forza e i punti deboli dell’Empoli di Roberto D’Aversa, che ha ben fatto fino a questo momento in Serie A, potendo rappresentare un’insidia.

D’Aversa quest’anno ha perso soltanto una partita e il big match col Napoli rischia di essere un potenziale pericolo proprio per gli azzurri, considerando quanto preoccupa Antonio Conte. E lo ha fatto sapere a Kvaratskhelia, mandandogli un messaggio diretto sia pubblicamente e in conferenza stampa, che in privato, in un “faccia a faccia” che viene raccontato quest’oggi, nel giorno di vigilia dell’appuntamento alle 12 e 30 di Empoli-Napoli.

Ballottaggio con Neres: la notizia sull’esclusione di Kvara

I tifosi si interrogano: chi gioca tra Kvara e Neres? Il secondo merita spazio, ma probabilmente non ad ogni costo, considerando l’importanza che ha Kvaratskhelia. E con i cinque cambi a disposizione, David Neres è un’arma letale sulla fascia, che giochi poi a destra o sinistra importa poco. In questo momento per Conte, Politano pare più insostituibile di Kvaratskhelia. Sarà ballottaggio aperto fino alla fine ma, fa sapere la stessa fonte nel suo post sui social, che Kvaratskhelia giocherà titolare, anche se non è al meglio.

Kvara non è al meglio: Conte gli ha chiesto una cosa

Kvaratkshelia non è al meglio, ma Conte gli avrebbe chiesto sia di stringere i denti, sia di farsi trovare pronto in una prestazione che vuole all’altezza del nome che porta. Neres intanto scalpita, da capire quand’è che gli verrà concessa una chance da titolare.