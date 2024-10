“Lascerà il Napoli per una squadra come si deve”: l’annuncio su Raspadori

Fa discutere quello che è l’annuncio su Giacomo Raspadori, fatto in diretta, con addio a gennaio per il centravanti del Napoli.

Chiaro ed evidente che è un tema caldo, quello che riguarda il calciomercato del Napoli, con la possibilità di dire addio agli azzurri per incidere da titolare, però probabilmente da rivale degli azzurri.

Nelle intenzioni di Aurelio De Laurentiis non c’è quella di rinforzare una diretta concorrente, con le voci su Inter e Juventus che però non si allontanano, considerando la voglia di giocare titolare per restare un punto fermo della Nazionale di Luciano Spalletti. L’annuncio su Raspadori in ogni caso, è chiaro. E non piace all’ambiente Napoli.

“Raspadori in una squadra come si deve”: l’annuncio fa discutere

Fanno discutere le parole di chi consiglia Raspadori, nella scelta di andare via dal Napoli, per cercarsi una soluzione differente.

La verità è che Raspadori fa fatica col Napoli e si è visto nelle prime due partite quando Conte lo scelse per affidargli le chiavi dell’attacco, prima dell’arrivo di Romelu Lukaku.

Nella formazione di Antonio Conte, spazio per Raspadori sembra ridotto. Sia per una situazione legata al modulo, sia per il modo di giocare del gioiello italiano. Perché poi, quando va in Nazionale, sembra un giocatore totalmente differente. E di questo, consigliandolo sulla scelta di lasciare il Napoli, è arrivato il commento in diretta streaming del portiere italiano.

Raspadori via dal Napoli: il commento su Jack fa discutere

A prendere voce è il portiere Emiliano Viviano che, ai microfoni di Tv Play, ha così consigliato Jack Raspadori, di lasciare il Napoli per la Juventus: “Il Napoli è una squadra che non fa bene a Raspadori. Giacomo deve prendere in considerazione l’idea di giocare altrove, perché non giocare non fa piacere a nessuno. Conte è stato chiaro: ha fatto il diavolo a quattro per prendere Lukaku, invece ci sono allenatori come Thiago Motta che hanno dimostrato di preferire un tipo di attaccante differente e lo abbiamo visto con Zirkzee. Può essere una seconda punta, un falso nove, per me Raspadori non può essere il punto di riferimento in attacco. Però sono convinto che, in una squadra come si deve, i gol li fa”.

Ultime su Raspadori: due club interessati al giocatore del Napoli

Oltre alla Juventus, in Serie A, c’è anche l’interesse dell’Inter. Ma il Napoli non lo vorrà cedere a dirette concorrenti per lo Scudetto, figurarsi alle cifre che spenderebbero entrambe per lui. Il costo del cartellino di Raspadori ha un valore e una base di mercato che parte dai 30-35 milioni di euro e De Laurentiis non calerà le sue pretese. Per ora, Juve e Inter, si sarebbero sbilanciate sui 20 milioni per lui.