Napoli: telefonata di Conte, si avvicina il nuovo acquisto

Spunta il retroscena di mercato riguardo il prossimo colpo del Napoli. Ecco l’annuncio a sorpresa, con la telefonata di Conte al nuovo acquisto.

Manna si è già interfacciato con Conte sui prossimi innesti da mettere a segno nella prossima finestra di calciomercato. L’allenatore ha le idee chiare ed ha già dato mandato al suo dirigente di chiudere determinate trattative, sia in entrata che in uscita.

Ecco l’ultima notizia che riguarda la telefonata di Conte con l’obiettivo degli azzurri: il tecnico ha già avuto modo di parlare con il giocatore, che in quest’ultimo mese è entrato fortemente nei radar del Napoli.

Il mercato del Napoli a gennaio si muoverà sul doppio binario, entrate ed uscite. Infatti, ci sarà qualche partenza che permetterà al club di prendere qualche altro calciatore per rimpolpare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Gli obiettivi sono già stati individuati dal mister, che ha telefonato ad un possibile nuovo acquisto del Napoli di gennaio. Ecco di chi si tratta.

Telefonata con Conte: il giocatore è pronto a firmare con il Napoli?

La partita contro l’Empoli sarà importante per il Napoli, che non intende perdere il primato in classifica. In società, però, si lavora anche in vista della campagna trasferimenti di gennaio 2025. Il club, infatti, vuole accontentare Conte e smuovere qualcosa anche riguarda il mercato in uscita, con alcuni esuberi che sono finiti in lista di sbarco.

Intanto, trapelano le prime indiscrezioni riguardo i prossimi acquisti da fare in vista della prossima sessione di mercato.

A fare il punto della situazione è il giornalista Gerardo Fasano, che è intervenuto ad AreaNapoli.it. Il cronista ha svelato la telefonata fatta da Conte all’obiettivo di mercato degli azzurri, che può arrivare in un solo caso.

Chi prende il Napoli a gennaio?

“C’è una novità che riguarda un possibile colpo del Napoli. Mi hanno riferito, infatti, di una telefonata fra Conte ed Ange-Yoan Bonny. Il giovane attaccante del Parma, infatti, è nel mirino degli azzurri nel caso in cui dovesse sbloccarsi l’operazione che prevede il trasferimento al Torino di Giovanni Simeone”.

C’è Bonny nel mirino del Napoli: l’attaccante del Napoli può essere il vice Lukaku con l’addio di Simeone, che piace sempre al Torino che è alla ricerca di un nuovo attaccante per sostituire l’infortunato Zapata.