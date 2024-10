Un altro big salta Milan-Napoli: l’annuncio sull’infortunio

Attesa per quanto riguarda le condizioni fisiche del calciatore che, a questo punto, è a forte rischio per il big match Milan-Napoli: ecco cosa è successo.

Tegola pesantissima per l’allenatore che, in vista delle prossime partite di campionato, dovrà fare a meno di un altro giocatore che si è infortunato alla spalla.

Situazione da montitorare per il calciatore anche se le prime sensazioni sono davvero negative, con il giocatore che rischia di non prendere parte neanche alla sfida di campionato, in programma il prossimo 29 ottobre, Milan Napoli.

Un’altra assenza di lusso, dunque, visto che con molta probabilità a questo appuntamento non ci sarà neanche Lobotka, alle prese con l’infortunio al flessore.

Non è stata una settimana positiva per l’allenatore del Napoli Antonio Conte, che ha ricevuto la comunicazione riguardo lo stop di Lobotka. Il centrocampista degli azzurri, fino a questo momento uno dei migliori della squadra, ha riportato questo problema ed è per questo motivo che è a forte rischio per il big match contro il Milan.

Intanto, anche un altro protagonista difficilmente sarà disponibile per la gara di San Siro.

Ecco le ultimissime riguardo lo stop del giocatore, che ha rimediato un problema alla spalla.

Quale calciatore è a rischio per Milan Napoli?

Ancora un problema per l’allenatore che deve fare i conti con questo infortunio che rischia di compromettere le prossime partite di Serie A.

Situazione da monitorare per il calciatore che ha riportato questo fastidio alla spalla, ed è stato costretto ad uscire dal campo durante la partita di campionato Milan Udinese.

Una vera e propria tegola per Fonseca, che deve valutare bene le condizioni fisiche di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, infatti, è uscito in lacrime con l’aiuto dello staff medico.

Il calciatore sarà valutato nelle prossime ore ma a questo punto è da ritenersi in dubbio per la sfida di campionato contro il Napoli, in programma il 29 ottobre.

Infortunio per Tammy Abraham: ecco tutti i dettagli

La partita dell’attaccante non è durata neanche cinque minuti. Infatti, dopo essere subentrato ad Alvaro Morata, Tammy Abraham è caduto male riportando un infortunio alla spalla.

Il calciatore ha pianto per il dolore forte ed è stato costretto ad uscire subito dal campo, con l’aiuto da parte dei medici che dovranno valutare le condizioni del calciatore. Di certo, le urla di dolore di Abraham non lasciano presagire a nulla di buono.