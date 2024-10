Batosta Lukaku, l’annuncio dopo Empoli fa tremare Conte

Il Napoli continua a vincere e si tiene ben stretta la vetta della classifica, anche se c’è un Lukaku ancora spento e poco reattivo.

L’attaccante belga sta provando a entrare in condizione e si sta allenando duramente per dare a Conte il calciatore di grande qualità e forza fisica che l’allenatore ha desiderato per tutta l’estate. È certamente fondamentale nell’economia del gioco azzurro e in ogni partita non fa mancare il suo apporto che è spesso decisivo ai fini del risultato.

Dopo la partita contro l’Empoli è arrivato un annuncio su Romelu Lukaku che ha pesantemente spaventato Antonio Conte e tutta la piazza napoletana che vuole ancora e sempre di più.

Napoli, Lukaku non brilla: scoperto il problema

Il Napoli vince 0-1 al Castellani contro l’Empoli e tiene ben stretta la vetta della classifica, provando a sognare in grande anche per il futuro. Con i tre punti di oggi si sono tenuti a distanza dalle inseguitrici e per un’altra settimana possono ragionare sul futuro con una testa diversa, più pronta a lavorare e per lottare.

La vittoria del Napoli è firmata Kvaratskhelia che ha trasformato in gol il rigore conquistato da Matteo Politano nella ripresa. Il rigore è arrivato pochi minuti dopo l’uscita dal campo di Lukaku che avrebbe voluto batterlo per migliorare il suo score personale e per tornare a brillare, nonostante una partita molto complessa.

Secondo le ultime notizie, Lukaku ha un problema al Napoli e la situazione non è facile da risolvere.

“Lukaku non torna più come prima”: l’annuncio spaventa Conte

Nel post partita di Empoli-Napoli negli studi di Sky Sport si è fatta un’analisi approfondita sugli azzurri, sul primo posto in classifica e anche sui singoli, andando soprattutto ad analizzare i problemi e le difficoltà di Lukaku.

“Il Lukaku che ricorda Antonio Conte ai tempi dell’Inter non ci sarà più”, ha sottolineato il giornalista Gianfranco Teotino, “ma da lui si può tirare fuori sicuramente qualcosa di importante”.

Dunque c’è un problema di fondo per Lukaku che non è più esplosivo come un tempo e rischia di non essere decisivo quanto ci si aspetterebbe da lui nelle partite importanti.

Lukaku-Napoli: in estate un altro attaccante?

C’è già chi parla di problema Lukaku e quindi della necessità di puntare su un altro attaccante titolare per la prossima stagione. Al momento le critiche sembrano estremamente premature, visto che sono trascorsi appena tre mesi e la stagione è ancora molto lunga.

La verità, però, è ben diversa, visto che il belga ha firmato un contratto triennale con il Napoli e se non dovesse avvenire la sua cessione – e dove poi? Al massimo in Arabia – sarà impossibile che gli azzurri andranno a puntare su un nuovo centravanti.