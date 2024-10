Empoli-Napoli, grave episodio sugli spalti: una bambina terrorizzata

Brutte notizie che arrivano dal mondo del calcio per quello che è accaduto sugli spalti durante Empoli – Napoli di Serie A, c’è di mezzo una bambina e anche il presidente Corsi.

Il Napoli di Antonio Conte è andato ad Empoli a vincere per 0-1 e mantenere ancora la testa della classifica per un’altra settimana. Intanto, ci sono state diverse cose da dover registrare per questa partita giocata tra due grandi amici (i due allenatori) e che hanno portato più problemi e polemiche del previsto.

A fine partita un duro sfogo del ds dell’Empoli che ha parlato al posto dell’allenatore Roberto D’Aversa per raccontare quella che è la sua idea sul rigore concesso al Napoli e decisivo per la vittoria finale. Per i toscani l’episodio non c’era e non sarebbe stato necessario fischiare il calcio dagli 11 metri per avvantaggiare gli azzurri.

Allo stesso modo, sugli spalti durante Empoli Napoli si è registrato un brutto episodio che forse sarebbe meglio cancellare. Perché sono arrivate ora conferme in merito a quello che è accaduto che deve far riflettere davvero tutti una volta e per tutte.

Empoli-Napoli, brutto episodio sugli spalti con Corsi

Protagonista è stato il presidente Corsi che in tribuna guardava il suo Empoli contro la capolista Napoli e al momento del rigore e del gol segnato che sono scoppiate le polemiche.

Perché in tribuna erano presenti anche alcuni tifosi del Napoli che hanno esultato al momento del gol. Da lì in poi sarebbe scoppiato il putiferio che ha creato per diversi minuti grande tensione.

A confermare quello che è accaduto è stata la giornalista Italia Mele che ha voluto raccontare e documentare quello che è stato il problema durante Empoli-Napoli sugli spalti.

Al gol del Napoli un tifoso con sua figlia hanno esultato e lì sono intervenuti gli steward che sarebbero stati chiamati direttamente dal presidente Corsi dell’Empoli per allontanarli dallo stadio.

Un episodio gravissimo che fa riflettere perché sarebbe stato proprio il presidente Corsi dell’Empoli ad voler allontanare il tifoso del Napoli e sua figlia piccola che era terrorizzata dell’accaduto.

Da lì in poi però l’intervenuto della Polizia che ha riportato la calma e fatto accomodare nuovamente il tifoso del Napoli e sua figlia al loro posto permettendogli di finire di vedere la partita Empoli Napoli. Vedremo se dopo ciò che è accaduto ci saranno delle scuse o novità a riguardo.