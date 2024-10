Kvaratskhelia lascia Napoli, c’è l’annuncio: “Può fare bene lì”

Il Napoli e Kvaratskhelia sono in costante contatto per trovare un accordo sul rinnovo di contratto, ma l’impressione è che il futuro del georgiano sia altrove.

Stando alle ultime notizie, infatti, le parti sarebbero in realtà lontanissime dal trovare una quadra, motivo per il quale si starebbe già iniziando a fasciare su dove potrebbe finire a giocare il 77 azzurro a partire dalla prossima stagione. Essendo un profilo di una certa caratura, Kvaratkshelia è inevitabilmente sulla bocca di tutti, ma l’annuncio delle scorse ore ha svelato per quale squadra il georgiano seminerà il panico sulla fascia sinistra.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che oramai dalle parti del Vesuvio si sarebbero rasseganti alla possibilità di vedere partire Kvara in estate.

Kvaratkshelia lascia il Napoli: “Può fare bene lì”

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kvicha Kvaratskhelia, che potrebbe lasciare Napoli nella prossima estate di calciomercato in caso di mancate firme sul rinnovo di contratto al quale i suoi agenti, De Laurentiis e Manna starebbero lavorando da diverse settimane.

Stando agli ultimi aggiornamenti, però, l’impressione è che le parti siano sempre più lontane dal raggiungere un accordo, motivo per il quale quella corrente potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia del Napoli per Kvaratkshelia, come d’altronde lasciato intendere anche dall’ultimo importante annuncio, che per quanto insignificante nasconderebbe invece un significato che potrebbe valere addirittura come indizio cruciale per tutta questa faccenda.

Intervenuto ai microfoni di A Tutto Napoli, programma in onda sui canali di Tele A, l’ex attaccante e giocare del Napoli Roberto ‘Pampa‘ Sosa ha detto che in caso di addio al club di De Laurentiis Kvicha Kvaratskhelia potrebbe dire la sua e fare bene ovunque, anche al Paris Saint Germain, che nel corso di quest’estate un timido tentativo per il georgiano l’ha fatto nel corso del concitato periodo durante Euro2024.

Napoli, Kvaratskhelia è sulla bocca di tutti

Nelle parole del ‘Pampa‘ Sosa si è rispecchiato ogni tifosi napoletano, soprattutto nel momento in cui l’ex attaccante del Napoli ha detto che ovviamente spera che Kvicha Kvaratkshelia possa rinnovare con il club azzurro.

Al momento, però, la situazione sembrerebbe essere piuttosto in alto mare, ecco perché Sosa ha detto che un eventuale trasferimento a Parigi non farebbe poi chissà quanto male al georgiano. Allo stesso tempo, però, l’ex partenopeo ha anche detto che vedrebbe piuttosto bene in Premier League Kvaratskhelia, convinto che ovunque andrà a finire dirà la sua, ma la priorità, oltre che la speranza, è che lo continui a fare ovviamente con la maglia del Napoli addosso. Staremo a vedere.