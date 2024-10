Napoli, futuro Kvara: ADL accende i dubbi

E’ l’argomento del momento a Napoli, perché tutti i tifosi vogliono sapere il loro idolo che fine farà e se resterà ancora in azzurro la prossima stagione e in futuro.

Spuntano delle nuove notizie sul futuro di Kvaratskhelia a rischio addio da Napoli. Il talento georgiano è in scadenza di contratto nel 2027 ma può andare via anche prima. Perché ad oggi la trattativa per il rinnovo è in una fase di leggero stallo, ma continuano i contatti per provare ad ottenere l’intesa definitiva e avere un accordo totale sul prossimo contratto che può essere firmato dal calciatore.

Il Napoli ha offerto a Kvaratskhelia 6 milioni l’anno di stipendio contro gli attuali 1,5 che è il contratto da quando è arrivato in azzurro. Giocatore e agente però in questo momento chiedono delle cifre differenti perché ci sono state già offerte importanti da altre big sul calciatore del Napoli.

Una situazione sicuramente non facile perché il Napoli è al momento con Kvaratskhelia che potrebbe spingere per andare via dopo che già in estate è arrivata una maxi offerta da 11 milioni di stipendio offerti dal PSG al giocatore che ora sogna un contratto molto ricco e per restare a Napoli chiede una cifra differente.

Calcio mercato Napoli: annuncio ADL su Kvaratskhelia

Arrivano notizie molto importanti per quello che può accadere da un momento all’altro perché Kvaratskhelia e il Napoli o troveranno un accordo per il rinnovo o sarà addio a fine stagione. Attenzione quindi a quello che può accadere da un momento all’altro.

A parlare è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis che ha parlato proprio del rinnovo di Kvaratskhelia ai microfoni di Sky Sport. Il numero uno del club azzurro ha spiegato la sua idea che è quella della società sulla vicenda.

Il Rinnovo di Kvaratskhelia in questo momento è in trattativa ma il Napoli con il suo presidente ADL ha fatto capire che resterà in azzurro per volontà del club ma che nel caso dovesse andar via allora sarà sostituito come è già stato fatto in passato anche con altri campioni.

De Laurentiis ha però mandato un messaggio a Kvaratskhelia dicendo che è giusto rispettare la volontà dei giocatori ma anche quello della società che è proprietà del cartellino del giocatore.

Vedremo in questi prossimi giorni se ci saranno delle novità tra Kvaratskhelia e il Napoli per il rinnovo.