Napoli-Lecce: salta la partita, fuori un titolare

Oltre al danno anche la beffa per l’allenatore, che nel corso di questo pomeriggio di Serie A ha perso uno dei suoi migliori giocatori.

In vista dei prossimi impegni stagionali, dunque, bisognerà capire come far fronte a questa delicata assenza, che peserà e non poco sugli equilibri della squadra. La cosa che inevitabilmente preoccupa di più è il fatto che le prossime non saranno neanche partite chissà quanto semplici, visto che in programma c’è anche la sfida contro la capolista Napoli, partita che il giocatore potrà seguire semplicemente dalla tribuna.

Questo rappresenterebbe essere un “problema in meno” per Antonio Conte, che potrà sfruttare e lavorare su quest’assenza per preparare al meglio la sua squadra.

Salta la sfida contro il Napoli: è UFFICIALE

Piove letteralmente sul bagnato in casa giallorossa, visto e considerato che oltre a ritrovarsi in una situazione di classifica decisamente complicata, l’allenatore ha perso questo pomeriggio uno dei suoi migliori giocatori.

Sicuramente si potrà tornare a fare affidamento sull’esterno prima di quanto effettivamente ci si possa immaginare, anche perché alla fine nulla di particolarmente grave è successo, anche se alla fine quello che conta è che non potrà giocare contro il Napoli. Un’assenza mica male questa, anche perché l’allenatore avrebbe indubbiamente preferito fare affidamento su di lui contro la capolista invece che studiare una soluzione per provare a sostituirlo nel migliore dei modi, a patto che esista.

Questo sarà dunque un tema centrale nella preparazione della sfida del Diego Armando Maradona di settimana prossima, con Luca Gotti che dovrà capire cambiare il proprio Lecce a fronte dell’assenza di Antonino Gallo. L’esterno non partita con la formazione salentina in direzione Napoli dopo il disastro di oggi contro la Fiorentina, assenza che potrebbe l’allenatori dei giallorossi, sempre se rimarrà lui, ad optare anche per una soluzione diversa che possa cogliere impreparato Antonio Conte.

Niente trasferta di Napoli: il motivo è scontato

Ma perché Antonino Gallo salterà Napoli-Lecce? Non c’è dietro nessuna motivazione fisica né tanto meno tecnica. L’esterno salentino, perno della formazione titolare di Luca Gotti, non partirà per il Diego Armando Maradona perché squalificato.

Intorno al 43esimo minuto della sfida di questo pomeriggio contro la Fiorentina, infatti, Gallo ha deciso di spendere un fallo tattico su Dodò che si era immolato verso la porta difesa da Falcone completamente in solitaria. Forse non resosi conto del fatto che stava per commettere il fatto da ultimo uomo, l’esterno salentino lo ha fatto comunque, facendosi cacciare, rimanendo in 10 i suoi compagni di squadra che poi non sono riusciti a reggere l’uragano Viola, che ha travolto il Lecce per ben 6 volte.