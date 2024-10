Napoli, offerta ufficiale: cambia squadra già a gennaio

Momento già decisivo forse per la carriera del calciatore, perché adesso è arrivata la prima offerta ufficiale che può cambiare il suo destino e vederlo lontano da Napoli per sempre.

Il bomber azzurro potrebbe seriamente lasciare una volta per tutte la casacca del Napoli perché ora può esserci una nuova occasione nella sua carriera. L’intenzione è quella di andare a giocare altrove, ma soltanto se ci saranno le dovute e necessarie condizioni economiche che possono accontentare tutti allora che si andrà per un nuovo cambio nel reparto offensivo.

Perché il Napoli in estate ha lasciato andare Osimhen in prestito al Galatasaray e preso Lukaku sotto indicazione di Antonio Conte, ma è chiaro che l’attaccante nigeriano andrà via da Napoli in maniera ufficiale con una maxi offerta nel 2025 che si a gennaio o in estate.

Intanto, anche altri giocatori in rosa non sono poi così sicuri di restare in azzurro. Perché il reparto d’attacco del Napoli vede in rosa giocatori di un certo livello come anche Raspadori, Ngonge e Simeone, tutti giocatori che piacciono molto in Italia e all’estero e che in azzurro stanno avendo poco spazio fino a questo momento.

Napoli, cessione a gennaio: le cifre

Il Napoli ha intenzione di cambiare ancora perché c’è voglia di migliorare la rosa e per questo potrebbero arrivare delle nuove notizie a riguardo. Occhio al colpo di scena in merito al mercato di gennaio perché c’è una prima offerta ufficiale arrivata per l’attaccante azzurro che può andare via.

Possono arrivare delle importanti notizie proprio nelle prossime settimane, perché c’è intenzione di concludere il prima possibile l’affare visto che ci sono aggiornamenti per quello che può accadere visto il forte interesse del Torino per Giovanni Simeone del Napoli che può cambiare tutto.

Vedremo nelle prossime ore quello che può accadere visto che il Torino ha offerto per Simeone il prestito e il riscatto a 10 milioni. Un’affare che il Napoli non ha voglia di fare con fretta, a differenza del Torino che ha perso per tutta la stagione Zapata.

Infatti, secondo Tuttosport si può concludere l’affare per 12 o 15 milioni di euro e vedremo alla fine se le parti riusciranno a trovare l’intesa giusta. Il Torino vuole Simeone e il Napoli è disposto a venderlo al giusto prezzo e se riesce a trovare un sostituto all’altezza che convinca Conte.