Napoli, si apre il caso Kvaratskhelia: dietro c’è un’amara verità

Il Napoli vuole riprendersi il primo posto in solitaria doop l’aggancio della Juventus: Antonio Conte ha un piano ma ora spunta un pericolo Kvaratskhelia.

Gli azzurri si godono un momento straordinario della stagione e il primo posto in classifica, arrivato con tanto lavoro e sudore e con prestazioni di alto livello che hanno convinto Conte che quello intrapreso sia il percorso giusto verso un futuro molto più importante. A Napoli, intanto, si sono aperte più discussioni intorno al futuro di Kvaratskhelia e alla sua condizione attuale che per molti non sembra al massimo e quindi diventa preoccupante.

La situazione del georgiano è da tenere sicuramente sotto controllo, soprattutto dopo che Conte ha rivelato che non è intoccabile e che al suo posto scalpita un Neres in condizione ottimale sin dall’inizio della stagione.

Napoli, c’è un caso Kvaratskhelia? Le ultime

Il nome di Kvaratskhelia crea sempre discussioni in casa Napoli. Ma i numeri parlano chiaro e il “caso Kvara” esiste solo nella testa di decine di tifosi che iniziano semplicemente a essere preoccupati per il suo addio alla fine della stagione.

Fino a questo momento ha messo a segno 3 gol e fornito 2 assist nelle prime 7 presenze in Serie A: numeri che si confermano molto importanti e che denotano le qualità di un certo livello di un vero campione che vuole continuare a crescere e a fare bene.

A Napoli, per alcuni, si è aperto il caso Kvaratskhelia: ora si parla del suo futuro e della possibilità che possa perdere il posto da titolare.

Kvaratskhelia si gioca il Napoli: annuncio della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento di Kvaratsskhelia e le possibilità che possa continuare a essere determinante con il Napoli. Antonio Conte in conferenza stampa lo ha messo in discussione, annunciando un ballottaggio serrato con David Neres, in splendida forma e sempre decisivo ogni volta che è stato chiamato in causa fino a questo momento.

Kvaratskhelia ha perso lo status di inamovibile, secondo La Gazzetta dello Sport, anche perché Conte cerca sempre di stimolare al meglio i suoi calciatori per evitare che possano accomodarsi troppo in fretta. E quindi il ballottaggio con Neres c’è ed è vero ma Kvara non perderà facilmente il posto da titolare.

Conte gli chiede di più, non in termini di numeri ma di gioco effettivo. Lo vuole più incisivo e più al centro del gioco, anche palla al piede per creare superiorità numerica e azioni di un certo spessore.

Futuro Kvaratskhelia: tra un mese si decide sul rinnovo

Le qualità di Kvaratskhelia sono impressionanti e sotto gli occhi di tutti. Ha vinto anche il premio come miglior calciatore del mese di settembre, premiato dalla Serie A, a corredo di numeri importanti e di prestazioni di un certo livello. Ma ora si gioca il Napoli in tutto e per tutto: deve risolvere la questione rinnovo.

A novembre ci sarà un nuovo incontro tra De Laurentiis, Manna e l’agente Mamuka Jugeli che deve portare necessariamente alla fumata bianca o nera sul rinnovo: basta grigio e nuovi appuntamenti, ora va deciso il futuro di Kvaratskhelia.