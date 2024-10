Salta il trasferimento al Napoli: sta firmando in Premier League

Sembrava che il giocatore potesse essere un rinforzo per Antonio Conte ed in Napoli nel prossimo calciomercato, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore sembrerebbe aver preferito alla Serie A la Premier League, campionato che conosce molto bene considerati i suoi diversi anni in giro per l’Inghilterra. Fino a quando non ci saranno le firme sui contratti, comunque, l’ultima parola non è ancora detta, anche se oramai l’impressione è che sia stata intrapresa una strada ben precisa, che non vedrà l’esterno vestire la maglia azzurra del Napoli a partire dal prossimo gennaio.

Niente Napoli, finisce in Premier League

Per andare a rinforzare la propria fascia sinistra in vista della seconda parte di stagione, Antonio Conte aveva fatto un nome preciso a De Laurentiis e Giovanni Manna. Come successo in estate, la dirigenza del Napoli ha cercato in tutti i modi di accontentare il suo allenatore, ma l’impressione è che arrivare al giocatore, almeno ad oggi, è pressoché impossibile.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante l’interesse di una squadra come il Napoli, l’esterno preferirebbe rimanere in Premier League, al punto da arrivare addirittura a firmare con un club di livello inferiore rispetto a quello partenopeo. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché si sa che nel calciomercato le cose possono cambiare da un instante all’altro, ma l’intromissione nei dialoghi del club inglese potrebbe seriamente mettere in discussione lo sbarco in Serie A del giocatore, mai realmente scontato ma adesso molto complicato.

Stando infatti a quanto riportato da FootballTransfers, Ben Chilwell lascerà il Chelsea nel prossimo calciomercato invernale non per la Serie A ed il Napoli, bensì per la Premier League, Leicester City per l’esattezza, club per nel quale è cresciuto e si è consacrato, collezionando nell’arco di 4 stagioni 126 presenze, 4 gol ed 11 assist.

Beffa Napoli: può firmare con un’altra big di Serie A

Il Napoli deve muoversi se vuole assicurarsi le prestazioni di Ben Chilwell a partire dal prossimo gennaio. Sul laterale inglese, oltre all’interesse del Leicster City, si sarebbe registrato nelle ultime ore anche quello di una storica rivale di Serie A del club partenopeo.

Stando alle ultime notizie, complice il fatto che Thiago Motta non sarebbe convinto al 100% di Jovane Cabal, la Juventus potrebbe inserirsi nella corsa a Ben Chilwell. Al momento si tratterebbe essere di una mera indiscrezione, ma non è da escludere che già nelle prossime ore la Vecchia Signora possa iniziare a muoversi con l’intento di anticipare lei la concorrenza e lasciare a mani vuote il Napoli, una delle rivali, se non addirittura la principale, allo Scudetto.