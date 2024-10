Svolta Napoli: messaggio di De Laurentiis, cambia tutto per il futuro

Dichiarazioni importanti da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Svolta per la società che cambia strategia in vista del futuro, ecco tutti i dettagli.

Quello che i tifosi volevano sentirsi dire. De Laurentiis, finalmente, torna a far breccia nel cuore dei supporters azzurri: ecco le parole del patron azzurro che, a margine dell’evento del documentario dedicato ai 100 anni del Corriere dello Sport, ha rilasciato una lunga intervista nel quale si è soffermato sui progetti del Napoli.

Un segnale già era arrivato la scorsa estate, con la decisione di De Laurentiis di portare sulla panchina del Napoli Conte. Una mossa, questa, che sorprese e non poco i tifosi che si aspettavano proprio l’arrivo del salentino, per ritornare ad essere protagonisti in Serie A. Adesso, per il futuro, cambiano le manovre di De Laurentiis che ha svelato i suoi piani.

De Laurentiis fa impazzire i tifosi: messaggio chiaro anche alla squadra

Il patron ha rotto il silenzio ed è tornato a parlare alla vigilia di un trittico di partite davvero importanti, che segneranno in un modo o nell’altro il futuro del club azzurro.

Empoli, Lecce, Milan, Atalanta ed Inter, prima della prossima sosta di novembre: è questo il calendario del Napoli. Un filotto che sarà determinante per le ambizioni della squadra, attuamente al primo posto in classifica.

Conte è consapevole di tutte le difficoltà ed è per questo che dovrà lavorare soprattutto sulla testa dei suoi giocatori.

Intanto, ecco il messaggio di De Laurentiis che ha indicato il percorso da seguire. Un cambio di passo evidente da parte del patron azzurro che, rispetto allo scorso anno, avrà meno lavoro da fare per quanto riguarda l’area tecnica del club.

Napoli: annuncio di De Laurentiis

Interrompere l’egemonia delle rivali del Nord: è questo il mantra di Aurelio De Laurentiis che ci ha preso gusto e vuole tornare a vincere il tricolore.

Arrivano le parole del presidente del Napoli, nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport. Adl non ha nascosto le sue ambizioni ed ha parlato anche dei motivi per il quale ha scelto Antonio Conte. Un cambio di passo evidentente, da parte del clu, che ambisce ad essere la protagonista assoluta del campionato anche per il futuro.

“Vogliamo lottare fino alla fine in campionato, torniamo finalmente a contendere lo strapotere delle squadre del nord. Conte è per noi un vero e proprio leader. Di lui mi piace la sua capacità camaleontica che sa trasmettere alla squadra. Infatti, varia in base all’avversario che ha di fronte”.

“Per 14 anni siamo stati l’unica squadra italiana ad essere sempre in Europa, questo è stato per noi un merito. Ovviamente, non tutte le stagioni sono positive. Lo scorso anno è stato un incidente di percorso, nessuno ha la bacchetta magica per cambiare le cose”.