Arbitri nel caos: Juve e Napoli nel mirino, era rosso?

È successo davvero di tutto nell’ultima giornata in Serie A, con Juve e Napoli nel mirino in quella che è la moviola del giorno dopo.

Caos totale al VAR, in quella che viene descritta come poca uniformità nel giudizio di fronte all’applicazione del regolamento. Nel mirino ci finiscono Juve e Napoli, con un rosso finito al centro del dibattito, in quello che è il presunto mancato provvedimento.

Nel calderone totale delle polemiche ci è finito anche il Napoli, con il tema caldo legato agli errori arbitrali. E in quest’ultima ottava giornata ce ne sono stati così tanti che Rocchi avrà molto da discutere, nelle sedi opportune, con i propri arbitri in Serie A.

Caos con gli arbitri: Juve e Napoli nel mirino

La squadra arbitrale non sta passando proprio un bel momento. Alla fine di ogni singola partita, sembra ci sia stato più modo di parlare degli episodi arbitrali, che di quanto si è visto in campo dalle squadre che sono scese in campo. La squadra più discussa, infatti, è proprio quella arbitrale dell’Aia.

Ci sono stati alcuni episodi, in questa singola giornata, giudicati in maniera differente. Se quello di Romagnoli è rosso, lo è anche quello di Reijnders, però poi manca un rosso per Cristante, in Roma-Inter. Ma non è l’unico rosso a mancare.

In questa giornata di Serie A, oltretutto, nel mirino ci è finito anche il Napoli per quello che viene definito come “rigorino”, quando in realtà non c’è tanto il cosiddetto “Step on Foot”, bensì un contrasto di gioco molto evidente nel contatto con Politano, che impatta sul ginocchio avversario in Empoli-Napoli e che viene sanzionato con il calcio di rigore.

Il rigore per il Napoli c’era? Cosa dice il regolamento

A fare la moviola, per il rigore concesso al Napoli, è Tuttosport. Il quotidiano lo definisce “rigorino”, con il calcio di rigore assegnato agli azzurri. In Empoli-Napoli il contrasto pare evidente, è chiaro che poi un contatto del genere, andrà fischiato sempre. Proprio al fine di evitare quella che è la poca uniformità, che effettivamente, si è vista su più campi. Il Napoli in ogni caso è finito nel mirino delle polemiche ma, per dirla alla Conte, risulta essere il tutto “aria fritta” con gli azzurri che, malgrado l’episodio controverso, hanno portato il risultato a casa.

Manca un rosso alla Juve: l’analisi dei quotidiani

Mancherebbe un rosso in Juve-Lazio, con qualche quotidiano che analizza il pugno di Douglas Luiz in Juve-Lazio in un senso, mentre Tuttosport è la voce fuori dal coro. Perché, il quotidiano piemontese spiega come non ci sia violenza, nel colpo del brasiliano ai danni del calciatore laziale. Sanzionato con l’ammonizione, sarebbe il giusto provvedimento per il brasiliano. In un’epoca dove è sparita la prova Tv, sarebbe bene riproporla per garantire maggiore efficienza di ciò che sfugge sia in campo che al VAR.