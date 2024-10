Conte folgorato: vuole portarlo a Napoli, svelata la strategia

Ultimissime di calciomercato riguardo il nuovo obiettivo del Napoli. Conte entusiasta dalle prestazioni del calciatore, vuole averlo subito a disposizione: ecco la strategia di Manna.

Valutazioni in corso da parte della società azzurra che, nella prossima campagna trasferimenti, tenterà di intavolare una trattativa con il club per quanto riguarda il giovane talento che ha stupito e non poco in questo avvio di campionato.

Antonio Conte, infatti, l’ha messo in una short list che comprende anche altri giovanissimi. Infatti, il mercato del Napoli sarà basato sull’ingaggio di alcuni giocatori di talento che saranno presi soprattutto in prospettiva futura.

Ancora primo posto per il Napoli che vuole continuare ad avere questo rendimento. De Laurentiis, entusiasto per i risultati della squadra, è pronto a ritoccare la rosa in vista del mercato di gennaio 2025.

Ecco le strategie del club azzurro che ha approfittato della sosta per le Nazionali per fare il punto della situazione riguardo gli obiettivi da prendere.

Calciomercato Napoli: chi vuole prendere Conte?

Per gennaio gli azzurri tenteranno di completare la squadra con l’ingaggio di un esterno destro ed un difensore centrale. Sono queste, infatti, le priorità della dirigenza che valuta la possibilità di rinforzare soprattutto il reparto difensivo.

Se dovesse poi concretizzarsi qualche uscita in avanti, con Simeone l’indiziato a partire direzione Torino, allora la scoeità valuterà anche la possibilità di prendere un altro attaccante che possa sostituire all’occorrenza Lukaku.

In tal senso, i profili ricercati sono già stati svelati dagli addetti ai lavori. Infatti, è da giorni che circola la notizia relativa al possibile arrivo a Napoli di Bonny del Parma. L’attaccante, infatti, è uno di quei giovani talenti che è stato messo nel mirino degli azzurri per gennaio. Se non dovesse concretizzarsi subito, la società è disposta anche a bloccare il calciatore e lasciarlo in prestito al Parma.

Per la trequarti, invece, c’è un altro giocatore che è finito in orbita Napoli: si tratta di Nico Paz del Como.

Nico Paz al Napoli? Occhio al Real Madrid

Sta impressionando nella sua prima esperienza in Italia. Nico Paz è nel mirino del Napoli per la prossima stagione.

C’è una clausola che permette al Real Madrid di riprendere il calciatore, i Blancos però solo a fine stagione decideranno se esercitarla oppure no. Comunque, sull’incasso che il Como riceverà dalla cessione di Paz il Real dovrà incassare il 50%.