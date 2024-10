Rottura Kvara-Napoli: c’entra Conte, svelato il motivo

La vittoria di Empoli fa rumore, così come le voci sul match-winner, il georgiano Kvaratskhelia. Rottura con il Napoli, come svelato dal quotidiano.

Si sarebbe aperto uno strappo tra le parti, secondo quanto svelato questa mattina da La Repubblica. In campo Kvara segna, si prende la responsabilità dal dischetto e, nonostante una prestazione sottotono da parte di tutta la sua squadra, lui fa il trascinatore.

Dagli undici metri la mette dentro l’uomo del mese, da poco premiato dalla Serie A, però c’è ancora qualcosa che non va. Negli spogliatoi, con Antonio Conte, nel motivo svelato sulla rottura interna che vedrebbe protagonista appunto il georgiano e il Napoli.

Rottura tra Kvaratskhelia e il Napoli: il retroscena

Verso il divorzio il Napoli e Kvaratskhelia, stando a quel che riportano oggi dalla carta stampata. Precisamente da La Repubblica, che spiega cosa ci sarebbe dietro le parole di Antonio Conte, molto chiare e nette, nell’ultima conferenza stampa a Castel Volturno.

Antonio Conte, senza mezze misure, ha detto la sua in merito a quelle che sono le prestazioni di Kvaratskhelia. Sta cercando di pungolarlo, magari al fine di ritrovarselo ancora più trascinatore, oppure c’è realmente qualcosa che non va negli spogliatoi.

Perché possono essere raccontati gli alti e bassi, può essere detto che Kvaratskhelia possa fare di più conoscendo le qualità al limite del “disumano” mostrate dal georgiano nella sua esperienza triennale a Napoli, però poi c’è il campo e i premi, che non sono dati poi così a caso. Ma c’è una cosa sulla quale Antonio Conte batte e, in questo momento, Kvaratskhelia è dall’altra parte della questione: il rinnovo, sta tormentando il georgiano.

Napoli, problema con Kvara: Conte ha già deciso una cosa

Antonio Conte ha già deciso di evidenziare una cosa a Kvaratskhelia: prima il Napoli e poi lui. Al salentino non interessano ingaggi, richieste o altro. Quest’estate si è battuto fortemente per tenersi stretti lui, Meret, Di Lorenzo e Anguissa. La spina dorsale del Napoli che però deve viaggiare su un unico obiettivo, quello di pensare da squadra. Quello che si è visto tra Buongiorno e Olivera, per intendersi, nell’esultanza dell’ex capitano del Torino che vive la sua annata già da leader azzurro. E quando Antonio Conte dice che Neres potrebbe scavalcare Kvara, non mente. Kvaratskhelia deve prima pensare al Napoli, poi al rinnovo, che al momento infatti non arriva.

Kvara fuori? Le ipotesi con Conte

Kvara può finire fuori, perché Conte dimostra che “non guarda in faccia a nessuno”. Neanche al suo amato Lukaku che, ad Empoli, è stato messo fuori proprio per la prestazione in ombra, in favore di Simeone che è entrato con voglia ed ha inciso. Vale anche per la situazione Neres con Kvara, perché il brasiliano potrebbe essere impiegato contro il Lecce da titolare, ma non al posto di Politano, bensì al posto di Kvara che, se non al top, rischia il posto. E poi rischia anche, di riflesso, di non rinnovare.