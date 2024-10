Conte anticipa tutti: ha scelto il Napoli, firma a gennaio

Ricercato da diverse grandi squadra d’Europa, il giocatore potrebbe alla fine vestire la maglia del Napoli a partire da gennaio.

Stando alle ultime notizie, infatti, quasi a fungere da intermediario, Antonio Conte è riuscito a strappare il sì dell’esterno, che per caratteristiche ed esperienza sembra essere proprio quel tipo di profilo che servirebbe alla formazione partenopea per rinforzarsi e completarsi definitivamente in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo sarà quello di confermarsi come una delle principali pretendenti allo Scudetto.

Ovviamente, da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, perché nel calciomercato le situazioni possono cambiare da un momento all’altro senza neanche troppo preavviso, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia quella giusta.

Conte anticipa tutti e convince il calciatore a firmare col Napoli

Forse potrebbe essere prematuro parlare di calciomercato, ma a quanto pare il Napoli starebbe già iniziando a programmare la prossima finestra invernale di trasferimenti. L’intenzione di Antonio Conte è quella di fare giusto qualche accorgimento per completare e rinforzare la propria rosa, che in queste prime uscite stagionali ha dimostrato di essere piuttosto competitiva, quantomeno in Italia.

Eppure, la continua voglia di migliorarsi del salentino l’avrebbe portato a mettere gli occhi su un esubero di una big d’Europa che potrebbe fare decisamente al caso suo. Sul giocatore, però, ci sarebbe il forte interesse di mezza Europa, ma il Napoli sembrerebbe essere leggermente in vantaggio rispetto alla concorrenza, proprio grazie alla presenza in panchina dell’ex Inter e Juventus.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, è confermato l’interesse del club partenopeo per Ben Chilwell, esterno inglese ai margini del progetto tecnico del Chelsea di Enzo Maresca. Considerata la scadenza del contratto nel 2027, l’esterno potrebbe arrivare a costare fino a 22 milioni di euro al Napoli, ma l’impressione è che un eventuale accordo con i Blues potrebbe essere anche raggiunto ad una via di mezzo che accontenti tutti.

Non solo Napoli: c’è concorrenza sul giocatore

Il Napoli sembrerebbe essere ad oggi in vantaggio nella corsa a Ben Chilwell, ma prima di cantare vittoria sarebbe meglio guardarsi bene alle spalle, visto e considerato che sul giocatore del Chelsea sarebbero in agguato almeno altre due squadre.

Stando a quanto riportato da fichajes.net, infatti, anche il West Ham ma soprattutto al Juventus starebbero valutando il profilo del classe ’96, che per qualità prezzo potrebbe essere uno dei migliori affari in circolazione. In tutto questo occhio anche alla suggestione Leicester, con le Foxes che negli ultimi giorni avrebbero iniziato a sondare anche loro, seppur in maniera decisamente più timida, la pista che porta a Chilwell. Staremo a vedere.