Doppio infortunio Napoli: la notizia per Conte su un titolare

La notizia è doppia e riguarda l’infortunio in casa Napoli, dopo quanto è successo nel corso della pausa per le Nazionali.

Per un titolare è una mazzata vera e propria per Antonio Conte che, malgrado l’aver recuperato uno dei suoi fedelissimi, deve fare i conti con un altro problema. Il calciatore non si allena, sotto annuncio ufficiale da parte del Napoli attraverso il proprio sito ufficiale.

Nel corso del week-end c’è Napoli-Lecce, sfida che il Napoli deve assolutamente vincere per aggiungere altri tre punti alla classifica, proprio nella giornata che vede Inter-Juventus come sfida a San Siro. Una sfida che permetterebbe al Napoli di allontanare, sempre in caso di vittoria, una delle due squadre. Ma lo dovrà fare a prescindere dall’assenza di uno dei suoi titolarissimi, che rappresenta una mazzata vera e propria per Conte, visti i tempi di recupero.

Infortunio Napoli: la doppia notizia da Castel Volturno

Circolano voci in merito alle condizioni che riguardano due calciatori azzurri, sull’infortunio che non permetterà ad Antonio Conte di scegliere liberamente “i suoi preferiti” per la formazione non solo di Napoli-Lecce, ma anche di quella che è la scelta futura, su altre partite.

Perché adesso, per i partenopei, arriva un filotto di partite di un certo livello e Antonio Conte spera di potersela cavare, andando verso le scelte con chi subentra dalla panchina.

Da una parte però la notizia è positiva perché, uno dei titolari di Conte, tornerà a disposizione e probabilmente dal primo minuto in Napoli-Lecce. Su un altro dei suoi fedelissimi, c’è però ancora qualche problema legato al suo infortunio.

Doppia notizia da Napoli: la rivelazione sull’infortunio

Secondo quanto riferiscono da Il Corriere dello Sport e stando agli ultimi aggiornamenti che riguardano il Napoli, Alex Meret ritroverà la titolarità, recuperando definitivamente dal suo infortunio. Ma il destino è diverso per un altro dei suoi calciatori, Antonio Conte deve fare infatti i conti anche con la situazione che riguarda il centrocampo. Gilmour ha ben figurato, anche se il Napoli è andato un po’ in difficoltà nel calcio espresso al Castellani, in Empoli-Napoli, definendo lo scozzese “timido”, dallo stesso allenatore salentino. Per Napoli-Lecce, ma non solo, c’è un problema chiamato Stanislav Lobotka. Secondo quanto rivelano in merito ai suoi tempi di recupero, rischia di saltare non solo Milan-Napoli e va tenuto conto che, dopo i rossoneri, arrivano altre sfide delicatissime come quella contro l’Atalanta e contro l’Inter. Antonio Conte, infatti, spera di recuperarlo per portarlo almeno in panchina contro il Milan, ma risulta difficile ipotizzarlo.

Le ultime sull’infortunio: quante partite salta l’azzurro

Da capire dunque, quante partite ancora salterà Stanislav Lobotka, calciatore che rischierebbe dunque di non rientrare in tempo per Milan-Napoli e che potrebbe saltare dunque sia la sfida col Lecce, che l’altra che segue contro i rossoneri. Spera, Antonio Conte, di ritrovarselo al 100% tra Atalanta e Inter, senza dimenticare che poi subito dopo, arriverà anche la Roma, al Diego Armando Maradona.