L’ex Juve al Napoli: colpo a gennaio, la rivelazione a sorpresa

Il Napoli ha bisogno di completare la rosa e occhio alla rivelazione sull’ex Juventus, per voce diretta di chi lo conosce.

Perché a prendere voce è chi lo ha visto da vicino e lo ha avuto nella sua rosa, considerando quanto successe nell’esperienza passata da allenatore sulla panchina della Juventus, considerando il lavoro durante l’anno pandemico per lui, da vice di Andrea Pirlo.

Una notizia che riguarda quanto già emerse precedentemente, in merito all’approdo al Napoli dell’ex calciatore bianconero. Dopo aver ben figurato in Serie A, ha visto il suo valore di mercato aumentare notevolmente e adesso il Napoli, nell’intento di completare la sua rosa, potrebbe mettere le mani su uno dei gioielli ex Juventus, pronto al ritorno in Serie A.

Calciomercato Napoli: l’ex Juve in azzurro a gennaio

Le notizie di calciomercato riguardano l’ex Juventus, seguitissimo dal Napoli da ormai diverso tempo e che potrebbe rappresentare il tassello aggiuntivo alla formazione allenata da Antonio Conte, dopo le recenti voci di mercato.

Perché gli azzurri lo avevano già cercato, prima ancora che il suo valore di calciomercato schizzasse alle stelle, tanto da non poter competere con le big d’Europa, per il gran colpo in difesa.

Si tratta infatti del calciatore che, assieme agli altri due ex compagni di squadra alla Juventus, vive la sua esperienza in Premier League, con il Tottenham. Ma il ritorno in Serie A, svelato dal suo ex allenatore proprio ai tempi della Juve, non è da escludere.

L’ex Juve al Napoli: possibilità a gennaio, la rivelazione

Lo ha allenato, in qualità di vice di Andrea Pirlo alla Juventus, il tecnico Baronio. Lo stesso quest’oggi, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli ha spiegato che non sarebbe da escludere un suo approdo al Napoli. Ecco, infatti, cos’ha detto l’allenatore su Dragusin: “Non mi sorprenderebbe vederlo al Napoli. Ha fatto molto bene in Italia, l’ho allenato per un po’ e lo conosco molto bene. Se dovesse arrivare in azzurro, se la giocherebbe per un posto da titolare”. Il valore di mercato di Dragusin, in ogni caso, è altissimo. E arriverebbe per affiancare Buongiorno o per ricoprire un ruolo in una difesa a tre assieme a Rrahmani e l’altro calciatore italiano, con Di Lorenzo che scivolerebbe a tutta fascia, nel 3-5-2.

Le parole dell’ex Juve sul Napoli

L’ex Juve parla così del Napoli di Conte: “Conosco bene il tecnico, se sceglie lui, difficile che sbaglia. Manna? Io con Pirlo ero alla Juve quando era all’Under 23, sapevamo avesse delle qualità così importanti, conosciute da tutto l’ambiente Juve. Era in rampa di lancio, finire al Napoli è una conseguenza”.