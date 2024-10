Rinnovo Kvaratskhelia, cambia tutto: l’agente ha fatto una richiesta

Ultimissime notizie di calciomercato Napoli riguardo il rinnovo di Kvaratskhelia. Ecco come cambia la situazione dopo l’incontro con il manager del georgiano.

Ci sono delle novità relative al futuro dell’esterno che spinge per il prolungare con il Napoli alle cifre da lui dettate.

Un vero e proprio braccio di ferro con Aurelio De Laurentiis, che sta lavorando in prima persona per portare avanti questa trattativa. Ecco a che punto è l’affare.

Ancora aggiornamenti sul futuro a Napoli di Kvicha Kvaratskhelia. Protagonista in questa prima parte di stagione con gli azzurri, il georgiano ha il contratto che scade a giugno 2027.

L’obiettivo della società è quello di blindare il calciatore con un rinnovo ed adeguamento dell’ingaggio. C’è una differenza sostanziale fra domanda e offerta ma le parti sono a lavoro per limare la situazione.

Ecco tutti i dettagli sull’offerta del Napoli per il rinnovo di Kvaratskhelia

Quanto guadagna oggi Kvaratskhelia?

In base agli accordi stabiliti prima del suo arrivo a Napoli, Kvaratskhelia ha uno stipendio relativamente basso rispetto alle prestazioni che sta mettendo in campo da quando è arrivato in azzurro. Infatti, guadagna 1,5 milioni a stagione.

La richiesta del calciatore, che l’estate scorsa ha ricevuto un’offerta monstre da parte del Psg, è quella di rinnovare con il Napoli per una cifra vicina agli 8 milioni all’anno. Una proposta irricevibile per Aurelio De Laurentiis che non ha intenzione di mettere sul piatto questa cifra per il calciatore.

Intanto, a Milano è andato in scena un altro incontro: ecco la richiesta dell’agente al presidente anche riguardo la clausola rescissoria.

Kvaratskhelia Napoli: trattativa nel vivo, ecco cosa ha chiesto l’agente a De Laurentiis

E’ l’edizione odierna de Il Mattino a svelare questo retroscena di mercato, relativo alla trattativa che De Laurentiis sta portando avanti per il rinnovo di Kvaratskhelia.

Mamuka Jugeli, manager del giocatore, ha fatto sapere di aspettarsi molto di più rispetto ai 5-6 milioni di euro d’ingaggi proposti dal Napoli. Ecco perché la trattativa si è bloccata anche se nel giro nei prossimi giorni potrebbe riaprirsi, con un nuovo summit fra le parti.

La richiesta del procuratore a De Laurentiis è quella di offrire a Kvara un ingaggio da 8 milioni a stagione con rinnovo fino a 2029.

Inoltre, anche per quanto riguarda la clausola, la richiesta è di inserirla con un valore di 80 milioni di euro.