Calciomercato, Giuntoli beffa il Napoli: chiude subito, affare a sorpresa

Il calciomercato del Napoli è già al centro di voci e rumors molto importanti che possono far cambiare molte cose nel giro di pochi mesi.

Gli azzurri sono al comando della classifica di Serie A e vogliono continuare in questo modo per permettere a Conte di fare sempre meglio e di costruire una squadra più forte e vincente sotto tutti i punti di vista. La situazione del Napoli è abbastanza felice ma per gennaio servono necessariamente ulteriori rinforzi per far sì che la rosa non molli nei momenti clou e dia sempre di più per puntare alla vetta.

Ci sono diversi nomi sulla lista mercato di Giovanni Manna ma ora spunta un competitor fortemente agguerrito: Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Napoli: battaglia aperta con la Juventus

Il Napoli vuole crescere e migliorare, senza troppe pressioni circa il futuro. Conte ripete spesso che l’obiettivo principale era e resta la qualificazione in Champions League ma i tifosi sono legittimati a sognare in grande, guardando la classifica attuale e lo stato di forma di tutte le altre concorrenti alla vittoria finale.

Per gennaio il Napoli vuole portare qualche volto nuovo a disposizione di Antonio Conte e si sta già lavorando in tal senso, con il direttore Giovanni Manna che sta provando a chiudere già qualche colpo, per anticipare le avversarie.

Secondo le ultime notizie, però, ora sta nascendo un grosso problema che coinvolge anche la Juventus: Giuntoli vuole soffiare il colpo al Napoli.

Juventus, nuovo attaccante: beffa al Napoli

La Juventus cerca un nuovo attaccante per dare a Thiago Motta la possibilità di cambiare e di non puntare solo ed esclusivamente su Dusan Vlahovic anche quando non è in forma. Cristiano Giuntoli si è messo alla ricerca di un nuovo bomber e vuole pescare dalla Serie A.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus pensa a Ange-Yoan Bonny del Parma. L’attaccante francese classe 2003 sta dimostrando di essere all’altezza di palcoscenici importanti e si è già preso la scena in più occasioni, attirando su di sé il forte interesse dei top club del nostro campionato. Sulle sue tracce, infatti, c’è anche il Napoli che sta sondando il terreno per un nuovo vice Lukaku qualora dovesse essere ceduto Giovanni Simeone a gennaio.

Giuntoli si è fiondato su Bonny per soffiarlo al Napoli e sta provando già il pressing asfissiante per convincere il Parma e anticipare la concorrenza.

Bonny tra Napoli e Juventus: c’è una terza concorrente

Tra Napoli e Juventus non è che la spunterà il Milan per Bonny? Anche i rossoneri vogliono un nuovo attaccante perché non sono contenti né di Abraham né di Jovic e quindi per genanio si sono messi alla ricerca di un nuovo vice Morata.

Il Parma, intanto, si sfrega le mani e inizia a pensare già alle somme da poter guadagnare a gennaio o in estate per Bonny: i crociati chiedono non meno di 15 milioni per cedere il bomber francese.