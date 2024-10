Caso Kvaratskhelia, problema nello spogliatoio del Napoli

Momento di grande tensione in casa Napoli perché si valuta quello che sarà il futuro di Khvicha Kvaratskhelia che ora rischia di dover lasciare il club italiano e la Serie A.

Da tempo si parla di ciò che può accadere per quanto riguarda il talento georgiano che ha sempre grande seguito per ogni suo movimento. Adesso è una situazione difficile e di stallo tra lui e la società partenopea perché il suo contratto è in scadenza nel 2027 e non ci sono ad oggi i presupposti per rinnovare il contratto di Kvaratskhelia a Napoli.

Allo stesso tempo il club cerca di capire la scelta migliore da fare, perché sono diverse ora le possibilità che possono portare anche ad un cambio del futuro del calciatore che in questo momento ha iniziato forte la stagione a livello di numeri, ma non sembra più lo stesso. I tifosi del Napoli chiedono chiarimenti sulla questione Kvaratskhelia.

Occhio a quello che può accadere quindi da un momento all’altro perché in ballo c’è proprio il futuro di Kvaratskhelia che con il Napoli può trovare l’accordo giusto per prolungare il suo contratto o anche andare via in maniera definitiva. Le prossime settimane saranno quelle decisive per capirne di più sul giocatore.

Napoli: caso Kvaratskhelia, problema nello spogliatoio

Situazione difficile in casa Napoli dove il futuro di Kvaratskhelia va deciso e ad oggi c’è un problema che riguarda la scelta del giocatore che chiede tanto al club di De Laurentiis per firmare un nuovo contratto.

A parlare di quello che può accadere è stato anche l’ex Napoli Michele Pazienza che ha voluto sottolineare come per lui Kvara meriti uno stipendio nettamente migliore rispetto quello attuale, perché Kvaratskhelia merita qualcosa in più rispetto a tutti gli altri ma è anche giusto che vengano mantenuti degli equilibri interni per evitare che si possano creare squilibri all’interno dello spogliatoio.

Il Napoli ha offerto a Kvaratskhelia per rinnovare un contratto da 6 milioni di euro a stagione compresi di bonus facilmente raggiungibili, mentre la richiesta del giocatore e del suo agente è di 8 ad oggi dopo che in estate è arrivata quella da 11 milioni del PSG che non è stata potuta valutare visto che il Napoli ha rifiutato 100 milioni dal club francese pur di tenerlo.

Adesso il Napoli apre anche alla cessione di Kvaratskhelia, che se non dovesse accettare il rinnovo per 6 milioni allora potrà trovarsi una nuova sistemazione, ma a quel punto dovrà portare una degna offerta superiore ai 100 milioni.