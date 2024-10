Conte non si accontenta: un top va fuori, non lo perdona

Antonio Conte vuole un Napoli migliore e più cinico e per questo sta pensando ancora a qualche cambio in vista del Lecce: pronta la rivoluzione.

La partita di Empoli ha dato segnali e indicazioni importanti rispetto al presente e al futuro del Napoli. La squadra non è sembrata in forma come si aspettava il popolo azzurro e come chiedeva l’allenatore salentino e ha sofferto moltissimo, nel primo tempo, le folate dei toscani di D’Aversa, subendo diversi tiri in porta e molte iniziative che sono diventate man mano sempre più pericolose.

La vittoria, però, ha dato comunque serenità e convinzione al gruppo ma Conte non si accontenta e vuole un Napoli migliore: per questo ha deciso di martellare tutti i “titolari” e per il Lecce sta pensando a un cambio totale.

Napoli, Conte non perdona: ha visto troppi errori

Il Napoli vince ma non convince del tutto. Le ultime prestazioni non sono state troppo positive, anche se alla fine è arrivata una vittoria importante che ha permesso al club di restare al primo posto in classifica e di continuare a sognare in grande per il futuro. Conte sta provando a lavorare sulle difficoltà di tutti i calciatori ma non ha ancora trovato la pozione magica per riuscire a rendere tutto più sereno.

Ci sono alcuni problemi di natura tattica che non stanno permettendo a tutti i calciatori di esprimersi al meglio. Nelle ultime partite ci sono stati troppi errori di base che non hanno lasciato un sorriso sul volto del mister che ora vuole cambiare.

Secondo le ultime notizie, per la partita di sabato contro il Lecce Antonio Conte ha scelto di far fuori almeno un titolare.

Conte ha deciso: Kvaratskhelia out con il Lecce

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, Antonio Conte ha deciso di tenere fuori Khvicha Kvaratskhelia per la gara contro il Lecce. L’attaccante georgiano è stato decisivo a Empoli con la freddezza dal dischetto e ha regalato tre punti fondamentali agli azzurri per tenere la vetta della classifica, ma non è “vivo” e attivo come lo era un tempo e per questo Conte sta pensando di tenerlo in panchina.

Al suo posto scalpita David Neres, ora diventato un esterno offensivo si sinistra per Conte che vuole vederlo nella posizione di Kvaratskhelia per capire quanto può rendere e se può fae la differenza nei 90 minuti.

Proprio Neres rischia di diventare il problema principale di Kvaratskhelia in questa stagione. Il georgiano dovrà rimboccarsi le maniche e tornare ad essere esplosivo per eliminare qualsiasi dubbio dalla mente di Conte e per continuare a essere inamovibile.

Kvartaskhelia si gioca il Napoli

Kvaratskhelia si gioca il Napoli in questo periodo: se migliorerà il suo apporto potrà convincere De Laurentiis a sborsare cifre importanti per il suo rinnovo. Al momento la trattativa è viva ma ferma su distanze ci circa 2 milioni tra domanda e offerta.

Entro la fine della stagione andrà presa una decisione: se Kvara non dovesse rinnovare aumenterebbe a dismisura il rischio cessione, con le big europee che sono già pronte all’assalto decisivo.