Ha già detto sì al Napoli: colpo a sorpresa dal Manchester United

Il Napoli parte per fare giusto qualche accorgimento nel prossimo calciomercato, ma Conte avrebbe in mente piani ben più importanti.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino avrebbe iniziato a cercare quei profili che possano fare al caso suo e della sua squadra, posando l’attenzione su uno dei giocatori più forti della Premier League, che non starebbe vivendo uno dei suoi momenti migliori in questo inizio di stagione. Sfruttando questo Conte potrebbe presto avviare la sua tecnica di intermediazione per convincerlo ad accettare la destinazione ma soprattutto il progetto tecnico del Napoli, che per quanto umile sarebbe ambizioso al punto da potergli far lasciare l’Inghilterra.

Napoli: colpo dal Manchester United

Parlare di calciomercato potrebbe essere prematuro, ma non per il Napoli, con Antonio Conte che dall’alto della sua carica starebbe già iniziando a lavorare su questo fronte per capire in che ruolo ma soprattutto con chi andare a rinforzare la propria squadra.

A fronte di questo nel corso delle ultime settimane tantissimi nomi interessanti sarebbero stati accostati al club partenopeo, ma uno in particolare ha nelle scorse ore attirato l’attenzione soprattutto dei tifosi azzurri, considerata l’importanza del profilo in questione. Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli potrebbe a sorpresa inserirsi nella corsa ad un campione del Manchester United, in colluttazione totale e definitiva con Erik ten Hag. Al momento quest’operazione, considerati i costi, risulterebbe essere piuttosto complicata, ma un’eventuale cessione di Osimhen potrebbe sbloccarla anche sotto questo punto di vista.

Dunque, stando a quanto riportato dal noto portale di notizie spagnolo El Nacional, nel prossimo calciomercato invernale il club di De Laurentiis potrebbe fare un tentativo per Marcus Rashford, la cui storia con il Manchester United sembrerebbe essere giunta ai tolti di coda, almeno fino a quando sulla panchina dei Red Devils siederà ancora Erik ten Hag. Considerando il fatto che l’olandese sembrerebbe essere quasi intoccabile, potrebbe esser proprio l’inglese a lasciare l’Inghilterra a gennaio.

Sogno o realtà? La posizione del Napoli è chiara

Il Napoli sogna Marcus Rashford, ma quante possibilità ci sono di vedere l’inglese vestire un domani la maglia azzurra? Al momento poche, non solo perché la formazione di Antonio Conte è già ricca di esterni validi e di qualità, ma anche perché le cifre che si muoverebbero dietro il trasferimento del 10 del Manchester United sono importanti, forse anche insostenibili per un club italiano.

Quando si tratta di Napoli, però, questo discorso spesso può non valere, ma la concorrenza di club come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint Germain sicuramente non aiuta.