Leao al Napoli in un scambio con il Milan: c’è l’annuncio

Le difficoltà che starebbe riscontrando Leao in questo inizio di stagione al Milan potrebbero portarlo ad andarsene la prossima estate.

Il 10 portoghese si è ritrovato catapultato dal nulla in un ambiente ostile nel quale lavorare, almeno per lui, è diventato piuttosto complicato, soprattutto da quando Fonseca ha iniziato a diffondere dalle parti di Milanello la teoria secondo la quale prima di ogni giocatore viene sempre la squadra, regola che forse in passato non valeva più di tanto. A fronte di questo Leao potrebbe lasciare il Milan, ma per quale squadra?

A sorpresa il portoghese potrebbe vestire la maglia del Napoli a partire dalla prossima stagione, visto che l’asse Milano-Napoli potrebbe infuocarsi in estate con uno scambio folle, quasi impensabile, tra i due club.

Leao al Napoli è realtà: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Rafael Leao, che a partire dalla prossima stagione potrebbe non vestire più la maglia numero 10 del Milan. Il tutto perché non sembrerebbe essere scoccata la scintilla con Paulo Fonseca, che in queste settimane ha dimostrato che un Diavolo senza il portoghese può esistere. Eccome.

Allo stesso tempo, però, club e tifosi sperano che nel corso della stagione questa situazione possa sistemarsi, anche perché c’è un legame forte fra Leao e l’ambiente rossonero. Nel frattempo, però, continuano ad uscire fuori alcune notizie che vedrebbero il portoghese sempre più lontano da Milano a partire dalla prossima stagione, ma comunque sempre in Serie A.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Gerardo Fasano di Ruleta Sport ai microfoni di areanapoli.it, l’idea di vedere Leao con la maglia del Napoli a partire dalla prossima stagione potrebbe diventare realtà. Come? Grazie ad un’operazione di scambio che vedrebbe il portoghese trasferirsi in azzurro con uno degli eroi dell’ultimo scudetto partenopeo che compirebbe invece il viaggio inverso, andando in rossonero alla corte di Paulo Fonseca.

Scambio Milan-Napoli: svelato il giocatore coinvolto

Napoli e Milan la prossima estate potrebbero intavolare uno scambio niente male che vedrebbe coinvolto Rafael Leao. Il 10 portoghese sembrerebbe essere oramai scontento in rossonero, ed Antonio Conte potrebbe essere stuzzicato dall’idea di creare un tridente di fuoco composto da Kvicha Kvaratskhelia, Romelu Lukaku e lo stesso milanista, anche se a detta di Gerardo Fasano sbarcherebbe in azzurro solo nel momento in cui lo georgiano dovesse andare via.

Ma in tutto questo, chi darebbe in scambio al Milan il Napoli per Leao? La risposta è piuttosto scontata, Victor Osimhen, che il prossimo giugno tornerà dall’importante prestito al Galatasaray, con l’intento di tornare a giocare ad alti livelli ed essere protagonista in un campionato importante, proprio come la Serie A.