Napoli, problema Kvaratskhelia: ultimatum di Conte

Uno dei casi più spinosi del momento in Italia quello che riguarda il futuro di Khvicha Kvaratskhelia con gran parte dei club d’Europa che osservano a distanza cosa accade a Napoli.

Perché il club sta cercando di sottoscrivere un nuovo contratto con il giocatore georgiano, ma al momento non ci sono buone notizie perché va avanti da mesi e ad oltranza la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli che ha fatto la sua proposta, ma ha ricevuto un ‘no’ al momento perché il giocatore con il suo agente chiede almeno un paio di milioni in più per chiudere.

Vedremo quindi se nelle prossime settimane ci saranno novità su questa situazione legata al futuro di Kvaratskhelia con il Napoli perché ad oggi la situazione è chiara e il giocatore rimanda sperando in un rilancio del club, oppure spingerà per andare via a fine stagione considerando che nel 2025 sarà a due anni dalla scadenza del suo attuale contratto fino al 2027.

Il Napoli ha già rifiutato 100 milioni in estate per Kvara dal PSG che voleva chiudere per il georgiano e l’ha destabilizzato visto che ha proposto al giocatore 11 milioni l’anno che aveva accettato e questo mette ora il calciatore e il suo attuale club in una situazione difficile.

Calciomercato: rinnovo Kvaratskhelia, la situazione

La conferenza stampa di Conte in vista di Napoli-Lecce è servita anche per chiarire la situazione Kvaratskhelia e il tecnico ha dato un messaggio importante al giocatore.

A parlare del rinnovo di Kvaratkshelia è stato anche Antonio Conte che pochi mesi fa ha fatto di tutto per tenere il giocatore parlando in maniera diretta con lui e il suo procuratore e dando indicazioni al presidente De Laurentiis.

Ora Conte sta provando di tutto per far tirare fuori a Kvaratskhelia la grinta massima per consacrarlo come giocatore e per questo motivo che tiene a lui e cerca di tutelarlo in ogni modo, parlando in maniera diretta anche del suo rinnovo di contratto e spiegando che sarebbe felicissimo di lavorare con lui anche in futuro.

Conte ha spiegato che il rinnovo di Kvaratskhelia è una situazione importante per il Napoli, ma che non deve diventare una prigione per il club e per lo stesso giocatore che deve solo pensare al campo e restare concentrato, perché se dovesse essere diversamente allora diventerebbe un problema e per questo ha dato un ultimatum avvisando il georgiano di tenere alta l’asticella.