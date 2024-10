Napoli, vicinissimo il colpo a gennaio: in Spagna sicuri, “ha già detto sì”

Arrivano le ultimissime riguardo il prossimo colpo del Napoli. Manna è già a lavoro per la sessione invernale ed ha già ottenuto il sì da parte del calciatore che è pronto a lasciare Manchester per andare da Conte.

Un altro regalo da parte del Manchester United che, dopo McTominay, è pronto a cedere agli azzurri un altro talento dei Red Devils. C’è già l’accordo con il calciatore che ha già dato la sua parola agli azzurri.

Dalla Spagna rilanciano questa indiscrezione di mercato, rivelando ulteriori dettagli sull’affare che vede coinvolto il club di Aurelio De Laurentiis che ha già messo nel mirino il calciatore che è pronto a sbarcare in Serie A.

Ecco tutti i dettagli su questa operazione.

Clamorosa svolta per il club azzurro, che ha messo nel mirino un altro calciatore del Manchester United.

In Spagna sono certi dell’accordo fra il calciatore e la società di De Laurentiis. Manna è pronto a strappare il giocatore ai Red Devils, disponibili a trattare la cessione del giocatore che quest’anno ha già messo a segno quattro gol e tre assist.

Napoli: chi vuole prendere Conte dal Manchester United

A riportare l’indiscrezione è il quotidiano El Nacional che racconta i dettagli relativi al possibile addio dallo United del calciatore, che è finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte.

L’allenatore salentino, infatti, che da tempo segue il calciatore, ha già convinto Manna che si è mosso in vista della prossima sessione di gennaio 2025.

Nonostante l’interesse, in passato, di società come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Psg, ad oggi queste big europee non hanno più interesse nei confronti del 26enne che ha perso la sua appetibilità.

Ecco perché, anche il Manchester United è pronto a privarsi del calciatore per puntare su altri giovani talenti. Approfittando di quest’occasione, Manna è pronto a chiudere l’accordo per accontentare Conte e portare al Napoli Marcus Rashford.

Rashford al Napoli?

Conte insiste per avere a Napoli Rashford. L’inglese è l’uomo giusto per migliorare l’attacco degli azzurri. Dopo Scott McTominay, dunque, il Napoli è pronto a prendere un’altra stella dei Red Devils, la trattativa non è semplice anche se dalla Spagna sono sicuri del via libera da parte del giocatore che preferirebbe gli azzurri anziché Aston Villa e Marsiglia, altre società che hanno manifestato interesse per l’inglese.

Rashford al Napoli, sarebbe il profilo perfetto per completare l’attacco insieme a Lukaku e Kvaratskhelia per un tridente da sogno.