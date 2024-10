Ribaltone Napoli, Conte stregato in allenamento: ora sarà titolare

Colpo di scena in casa Napoli con Antonio Conte che è pronto a cambiare ancora una volta tutto perché è in atto una vera rivoluzione per il club azzurro in vista delle prossime partite.

Arrivano ora delle maggiori conferme in merito a quello che può accadere per il Napoli che affronterà un filotto di partite davvero complicate nelle prossime settimane e tutte in pochissime giorni prima della prossima sosta Nazionali. La prossima gara è contro il Lecce e ora occhio a quello che può accadere, perché Conte ha intenzione di svoltare.

Punta su tutta la rosa Antonio Conte e lo vuole dimostrare, per questo motivo che darà una grande occasione nella prossima partita di campionato anche a chi ha giocato meno facendo un po’ di turnover in vista poi del turno infrasettimanale che si giocherà in trasferta contro il Milan.

Possibile colpo di scena che arrivano visto che Antonio Conte sarebbe rimasto stregato da un calciatore in rosa e per questo motivo che il Napoli potrebbe ora avere dei nuovi titolari in campo per la prossima partita di campionato che possono dimostrare di essere un punto di riferimento per il futuro.

Napoli, Conte cambia e ribalta tutto

Il Napoli affronterà il Lecce e c’è la possibilità concreta che alla fine possa arriva più di un cambio e occhio a chi può anche prendersi la maglia da titolare anche per il futuro. Svolta già dalla prossima partita di campionato.

Adesso ha intenzione di cambiare le carte in tavola Conte per tenere sempre alta la posizione del Napoli in classifica e per farlo dovrà avere sull’attenti tutti i giocatori della rosa che hanno voglia di farsi spazio e mettere da parte alcuni dei titolari che in questo momento sono a rischio.

Adesso Kvaratskhelia può perdere il posto e già dalla prossima non giocherà, perché Ngonge ha stregato e stupito Conte in allenamento e avrà la sua occasione. Anche Neres giocherà titolare al posto di Politano e può essere confermato nelle prossime settimane anche proprio al posto di Kvara.

Possibile colpo di scena in Serie A in casa Napoli con il tecnico Antonio Conte che può seriamente pensare di andare a fare degli stravolgimenti e ribaltare tutta la situazione per la sua squadra che nelle prossime partite avrà gare molto difficile da affrontare.