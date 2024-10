Tegola Milan, due titolari salteranno il Napoli: è UFFICIALE

Brutte notizie arrivano per Paulo Fonseca ed il Milan in vista del big match di campionato contro il Napoli.

Stando a queste, infatti, due titolari inamovibili e fondamentali delle formazione rossonera salteranno la sfida contro i partenopei, per la “gioia” di Antonio Conte che potremmo dire esserti tolto due problemi importanti a cui pensare. Da capire adesso come Fonseca si comporterà, ma soprattutto come farà fronte a queste assenze e se cercherò qualche soluzione per cogliere impreparato l’allenatore salentino, che godrà di un grandissimo vantaggio in occasione della sfida in programma il prossimo 29 ottobre in quel di San Siro, e che potrebbe incidere e non poco sul percorso di entrare le squadre al tricolore.

Guai per Fonseca: due titolari saltano il Napoli

Importanti novità arrivano in merito al big match di San Siro fra Milan e Napoli in programma nel turno infrasettimanale del prossimo 29 ottobre. Stando alle ultime notizie, infatti, Paulo Fonseca dovrà fare a meno di due dei suoi giocatori più importanti, imprevisto di cui è venuto a conoscenza da pochissime ore.

Considerando il fatto che il Milan questo weekend non giocherà, visto che la partita contro il Bologna è stata rinviata per allerta meteo, l’allenatore portoghese avrà non solo più tempo a disposizione per preparare al meglio la sfida contro i partenopei, ma anche per trovare la soluzione più adatta per far fronte a questa doppia assenza. Impresa che si dimostra essere tutt’altro che semplice considerati i giocatori coinvolti.

Dunque, a fronte del rinvio di Bologna-Milan (ANSA), per la sfida contro il Napoli Paulo Fonseca perde sia Theo Hernandez che Tijjani Reijnders, visto e considerato che così come la partita, anche le loro squalifiche sono state posticipate, anche perché nonostante la giornata si giocherà regolarmente sugli altri campi, i due giocatori sono costretti a scontare in campo le rispettive sospensioni.

Fonseca rivoluziona il Milan, ma c’è ancora una possibilità

A fronte del rinvio di Bologna-Milan, Paulo Fonseca si ritrova a dover far fronte alle assenze di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders contro il Napoli. Nonostante la decisione di Sindaco e Prefetto sia ufficiale, c’è ancora una possibilità che possa giocare a favore del Diavolo.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Lega potrebbe spingere per il normale svolgimento di Bologna-Milan, ma a porte chiuse, così da evitare di mettere in pericolo le vite dei 35mila tifosi previsti sabato stadio Renato Dall’Ara. Le parti starebbero trattando, anche perché stando a quanto riportato dai colleghi di MilanNews.it, lo stadio sarebbe agibile, ed in questo senso sarebbe meglio giocarla, così da evitare che un domani si possa creare il problema per un eventuale recupero. Staremo a vedere.