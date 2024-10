Addio Kvaratskhelia, una mossa non lascia più dubbi

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia resta la grande incognita della SSC Napoli in vista dei prossimi anni, perché adesso ci sono notizie molto importanti su un nuovo colpo di scena.

Il campione georgiano è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2027, ma già la scorsa estate sono arrivate le grandi offerte per lui. Adesso bisognerà capire che tipo di scelta sarà fatta dallo stesso giocatore e anche dal suo agente in vista del prossimo anno, perché la trattativa del rinnovo di Kvaratskhelia entra nel vivo anche se non ci sono buone notizie.

La distanza economica tra il club e il giocatore, rappresentato dal suo agente Mamuka Jugeli, resta sia per il nuovo stipendio del giocatore (8 milioni l’anno la richiesta, 6 l’offerta del club) e sulla clausola rescissoria che si vorrebbe inserire in un nuovo accordo.

Ad oggi il Napoli vuole fissare una clausola per Kvaratskhelia di almeno 120 milioni in stile Osimhen e anche in questo caso il procuratore del giocatore spinge per abbassarla e di molti milioni su circa 80. Ora si entra nel vivo della trattativa perché in molti sono sicuri che a prescindere dalla firma o meno di un nuovo accordo la prossima estate andrà via.

Calciomercato: rinnovo Kvaratskhelia Napoli, la mossa

Arriva però ora una mossa che non lascia più dubbi e spazio alle interpretazioni. Perché spunta una nuova notizia confermata dal Corriere dello Sport in merito a quella che sarà la trattativa per il rinnovo tra Kvaratskhelia e il Napoli.

Secondo le ultime notizie che arrivano dal Corriere dello Sport ora ci siamo per capirne di più per il futuro di Kvaratskhelia con il Napoli, perché è confermato che nelle prossime ore il suo agente Mamuka Jugeli sarà in città per vedere la partita allo stadio Maradona tra Napoli e Lecce:

Momento decisivo questo perché dopo la distanza che c’è stata in questi mesi ora può arrivare una svolta per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli. Trattare da vicino sicuramente può assottigliare la distanza rispetto che a delle telefonate e per questo motivo sembra esserci la chiara volontà tra le parti di trovare un’intesa.

C’è grande pessimismo attorno a Kvaratskhelia per un rinnovo con il Napoli ma il segnale che arriva dal suo agente è piuttosto chiaro, l’arrivo in Italia può aprire quindi la trattativa per un rinnovo più vicino.