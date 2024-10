“Il mio cognome mi fa schifo”: l’equivoco dietro le parole di Maradona Jr

È stato riportato dai diversi organi di stampa, diventando dibattito, quanto ha dichiarato Diego Armando Maradona Junior.

Parole che sono state riportate all’interno del video pubblicato dalla sua nuova squadra, di alto livello, che ha generato polemiche che sono arrivate anche per voce poi diretta di Maradona stesso, che si è dissociato.

Perché si tratta nient’altro che di un equivoco, quanto poi annunciato dallo stesso Diego Armando Maradona Junior, sulle sue parole riportate in Italia, dopo le dichiarazioni che sono state trascritte da Marca in Spagna e tradotte poi, erroneamente, dargli organi di stampa italiana.

Equivoco con Maradona: “Il mio cognome fa schifo”, cos’è successo

Il figlio del Pibe de Oro ha cominciato una nuova avventura da allenatore, in Spagna, lontano dalla sua Napoli e dalla sua Italia. Non in Argentina – e chissà se un domani gliene sarà data occasione – ma andando comunque in un posto nel quale può ambientarsi subito, data la sua ricca conoscenza con la lingua spagnola, essendo lui figlio del Mas Grande di sempre.

Chi non conosce la lingua è chi, invece, ha mal tradotto le sue parole, accendendo un equivoco non da poco.

Dall’intervista infatti era uscito che Diego Armando Maradona Junior avesse dichiarato le seguenti parole: “Il mio cognome mi fa schifo”, cosa ovviamente non vera, come annunciato dallo stesso Diego Jr: “Non l’ho mai detto, è tutto falso! Ho detto altre cose ai ragazzi”, con la spiegazione poi da parte del figlio del Pibe de Oro che ha chiarito una volta per tutte quanto successo.

L’intervista con equivoco di Diego Armando Maradona Junior

Diego Jr ha pubblicato un post sui social, chiarendo la questione legata all’equivoco della sua intervista: “Non ho mai detto che il mio cognome fa schifo, ho detto ai ragazzi di non guardare il mio cognome, nello spogliatoio dell’Ibarra devono giudicarmi in quanto allenatore e non per il cognome che porto. Io sono orgoglioso del cognome che porto e di chiamarmi Diego Armando Maradona”.

Ultime su Diego Jr: per gli spagnoli è una forte emozione, lui si spiega

Lui si è spiegato, dopo l’equivoco circa le sue parole e l’errore di traduzione. Ma in Spagna, all’UD Ibarra, l’emozione è forte per i calciatori che sono cresciuti col mito di Diego Armando Maradona. Trovarsi allenati dal figlio del Pibe de Oro, genera sicuramente un meccanismo che lo stesso Diego Jr vuole evitare. Farsi condizionare dal cognome dell’allenatore che va in panchina con l’Ibarra.