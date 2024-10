L’ex Napoli torna in Italia, accordo con un altro club di Serie A

In arrivo la notizia che può cambiare tutto perché in Serie A è pronto a tornare un ex Napoli che può andare a rinforzare il reparto offensivo del club in questione.

Ci sono importanti notizie che arrivano e riguardano quella che può essere la scelta dell’ex calciatore del Napoli di tornare in Italia dopo la chiamata di un altro club di Serie A. Stiamo parlando di uno di quei giocatori che conosce già molto bene il campionato italiano perché ha vestito negli anni scorsi per diverse stagioni la maglia azzurra e ora può tornare.

Possibile svolta già nelle prossime ore perché si parla di quella che può essere la clamorosa scelta da parte di una squadra che vuole provare a chiudere il colpo di mercato in Serie A. Ci novità che riguardano quello che può essere il futuro del giocatore pronto al grande ritorno.

Dopo aver giocato anche all’estero ora è in Italia che può tornare una nuova chiamata per lui perché il club ha già chiesto informazioni e vorrebbe provare a prenderlo subito. Occhio alla svolta per il calciatore pronto a tornare in Serie A dopo aver giocato già in passato con il Napoli.

Calciomercato Serie A: prendono l’ex Napoli in attacco

Possibile svolta di calciomercato per un club di Serie A che vuole provare a rinforzarsi e farlo con un altro giocatore offensivo che in passato ha già vestito la maglia del Napoli in Italia e dimostrato quelle che possono essere le sue qualità per aiutare ora il nuovo club.

Perché da un momento all’altro si può andare a chiudere tutto con un annuncio atteso per il club che spera di accogliere il nuovo arrivato in rosa da subito dopo quelli che sono stati i numerevoli infortuni.

Non solo Balotelli, il Genoa sonda anche Adam Ounas, ex calciatore del Napoli dotato di grande fantasia e dribbling che dopo aver giocato in questi anni in Francia con il Lille si è svincolato.

La società vuole aiutar Gilardino a trovare questa salvezza che ad oggi è complicata per come si sono messe le cose anche per una questione di lunghezza di rosa e infortuni. Per questo non c’è solo Balotelli che può arrivare ma anche l’ex Napoli Ounas.

Ad oggi Ounas è svincolato e aspetta il Genoa per capire se si possa concretizzare l’affare con una buona offerta per il suo trasferimento.