Napoli, c’è un problema con Meret: presa una decisione

Ultimissime notizie sul futuro di Alex Meret a Napoli. C’è un altro problema per l’estremo difensore, ecco tutti i dettagli.

Situazione particolare per l’estremo difensore, che ha appena recuperato da un infortunio. Il suo agente, intanto, nelle scorse settimane è stato a Napoli per parlare con il Napoli riguardo il prolungamento del contratto da parte del calciatore azzurro.

A che punto è la trattativa per il rinnovo del portiere del Napoli Meret?

Alex Meret titolare contro il Lecce? Nuove indiscrezioni relative al futuro dell’estremo difensore, che è stato fermo dopo un infortunio accusato contro la Juventus.

Ecco altri aggiornamenti riguardo la trattativa per il rinnovo di contratto del portiere, che è uno dei beniamini del presidente Aurelio De Laurentiis. Ci sono possibilità che possa prolungare la sua avventura a Napoli?

Quale futuro per Alex Meret?

Sono giorni importanti per Alex Meret che sta trattando il suo rinnovo con il Napoli.

L’obiettivo della società è chiudere l’accordo entro dicembre 2024, per mettere fine alle voci riguardo il futuro dell’estremo difensore azzurro che contro il Lecce tornerà a difendere i pali della porta del Napoli, dopo un periodo di pausa a causa di un infortunio accusato contro la Juventus.

Nella giornata di lunedì, alla vigilia della trasferta di Milano, è previsto un altro incontro con Pastorello che è stato già a Napoli per discutere con la dirigenza azzurra riguardo il rinnovo dell’estremo difensore.

Le parti sono pronte a definire l’intesa anche perché c’è la volontà del Napoli di confermare Alex Meret che vuole firmare il rinnovo.

Rinnovo Meret Napoli: che problemi ci sono?

Quanto guadagna Meret a Napoli?

Lo stipendio del portiere è di 3,7 milioni a stagione. L’agente Pastorello vuole un ritocco dell’ingaggio ed un prolungamento con scadenza a giugno 2028. Dall’altro canto, De Laurentiis spinge per non perdere a zero Meret anche perché ha grande fiducia nell’estremo difensore che è sempre stato fra i favoriti del presidente azzurro.

Ecco perché nell’incontro di lunedì, Manna e Pastorello proveranno a trovare l’accordo con la fumata bianca attesa nelle prossime settimane. Si cercherà di trovare una soluzione definitiva che possa accontentare entrambe le parti visto che c’è la volontà di chiudere la trattativa in maniera positiva.