Napoli, Conte cambia idea: arriva la svolta per l’attaccante

Rivoluzione in vista per il Napoli di Antonio Conte? Contro il Lecce sono previste delle novità tattiche. Intanto, per quanto riguarda gennaio qualcosa si muove: ecco le ultimissime riguardo le mosse degli azzurri.

La partita di Empoli ha lasciato degli strascichi pesanti nell’ambiente azzurro. La vittoria, infatti, ha lasciato spazio allo sconforto per la prestazione messa in campo dalla squadra che non ha convinto del tutto i tifosi e gli addetti ai lavori.

C’è grande attesa, infatti, per la partita di domani pomeriggio contro il Lecce che sarà importante per il futuro degli azzurri che martedì saranno di scena a Milano nel big match contro i rossoneri.

Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del Napoli con Antonio Conte che ha sfruttato questa settimana per fare il punto della situazione riguardo la sua rosa.

Allenamenti intensi da parte di Conte che non vuole cali di tensione contro il Lecce. Il tecnico ha spinto tanto in settimana per avere i suoi giocatori pronti in vista del doppio impegno, contro i salentini e il Milan in programma martedì 29.

Intanto, emergono delle nuove voci che riguardano il calciomercato del Napoli di gennaio 2025. La società sarà abbastanza operativa per sistemare la rosa a disposizione del tecnico, che ha già fatto delle richieste al suo direttore sportivo Manna.

Anche in uscita, infatti, sono previsti degli addii importanti con alcuni big che sono con le valigie in mano. Ecco tutti i dettagli riguardo queste operazioni.

Calciomercato Napoli: un’altra rivoluzione a gennaio?

E’ il giornalista di Sky Sport, corrispondente da Napoli, Francesco Modugno, a fare il punto della situazione riguardo il futuro del club azzurro.

Nel corso di una lunga intervista a Marte Sport Live, il giornalista ha affrontato l’argomento mercato Napoli a gennaio.

Ecco le ultimissime riguardo il futuro di Jack Raspadori che è sempre più lontano da Napoli. Arrivano delle nuove voci che riguardano l’attaccante azzurro, che è finito nel mirino di Atalanta e Milan. Dall’estero, però, un’altra squadra è pronta a farsi sotto per strappare il calciatore al Napoli di Conte, che dal suo punto di vista ha già dato il via libera per la cessione del giocatore.

Rispetto all’estate, infatti, l’allenatore in questi mesi ha avuto modo di valutare Raspadori che non ha convinto del tutto il tecnico azzurro.

Calciomercato: su Raspadori Marsiglia, Atalanta e Milan

A gennaio, infatti, si potrà assistere ad un ritorno di fiamma da parte di De Zerbi che per sostituire Valentin Carboni sta pensando di portare a Marsiglia Jack Raspadori. I francesi, infatti, hanno bisogno di un calciatore dalle caratteristiche dell’ex Sassuolo, che in azzurro è chiuso da una folta concorrenza. A conferma di questa indiscrezione, anche le parole del giornalista Francesco Modugno che ha parlato dell’interesse del Marsiglia per Raspadori.