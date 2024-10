Napoli, nuova clausola contro i “casi Osimhen e Kvara”: il motivo

Il Napoli sta provando a crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista: ora De Laurentiis inventa una nuova clausola, ecco cosa prevede.

Gli azzurri hanno intenzione di tornare in alto e di farlo sin da subito, con una stagione che deve essere molto importante dal punto di vista dei risultati. Antonio Conte ha ambizioni importanti, lo ribadisce in ogni conferenza stampa ed esige che tutta la sua squadra sia al suo stesso livello di mentalità. I primi due mesi sono stati molto positivi per il Napoli ma ora arriva il periodo davvero complicato che sarà un vero e proprio esame per il Napoli.

Intanto sono nate delle polemiche rispetto ad alcuni calciatori del Napoli come Osimhen e Kvaratskhelia e De Laurentiis ora ha fatto firmare una clausola a tutti i nuovi.

News Napoli, De Laurentiis inventa una nuova clausola: le ultime

La situazione in casa Napoli è molto felice e può portare a un futuro ancora migliore, anche se in alcuni casi è esplosa la polemica che si è protratta per lunghi tratti anche fino all’attualità.

De Laurentiis è sempre alla ricerca di novità di ogni genere per portare il Napoli a un livello superiore e ora sta provando a perfezionare la squadra anche fuori dal campo.

Il Napoli vuole un futuro sempre migliore e per questo motivo intende portare al massimo livello l’esperienza di tutti i calciatori, soprattutto dei campioni che arrivano dall’estero e che possono scrivere pagine di storia importanti.

Tifosi contro Osimhen e Kvaratskhelia: interviene De Laurentiis

I tifosi del Napoli sono felicissimi per quanto hanno fatto vedere in campo Osimhen e Kvaratskhelia nei due anni vissuti insieme. Hanno vinto uno Scudetto da protagonisti assoluti, hanno fatto benissimo agli ordini di Spalletti ma c’è un aspetto che i tifosi non hanno mai perdonato e che hanno sempre visto come una sorta di mancanza di rispetto e di preludio di addio: la lingua.

Osimhen e Kvaratskhelia non hanno mai imparato a parlare in italiano in maniera fluente e ogni volta che hanno rilasciato un’intervista lo hanno sempre fatto in inglese. Ma ora interviene la società che per il futuro vuole calciatori che sappiano entrare nel mondo Napoli anche con il linguaggio.

Secondo quanto riferisce Kiss Kiss Napoli, infatti, il Napoli ha fatto inserire una clausola nei contratti dei nuovi calciatori stranieri acquistati, in cui si specifica che dovranno impegnarsi, con lezioni a spese del club, di imparare al più presto l’italiano per uniformare la lingua usata durante gli allenamenti.

Napoli: anche Kvaratskhelia come Osimhen?

Kvaratskhelia seguirà lo stesso percorso di Osimhen che porta all’addio? La situazione lingua c’entra ovviamente poco, anzi nulla, anche se per molti resta un campanello d’allarme e una mancanza di interesse importante.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Kvaratskhelia: se non si trova un accordo nel giro di poco tempo allora alla fine della stagione verrà ceduto per una cifra tra i 75 e i 100 milioni.