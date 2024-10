Napoli, scelto l’erede di Kvaratskhelia: ha già l’accordo

Il Napoli si cautela ed ha già in mente il nome del sostituto di Kvaratskhelia. Ecco le ultimissime riguardo l’erede del numero 77 azzurro.

Trattativa per il rinnovo a rilento, ed è per questo motivo che le voci sull’addio di Kvaratskhelia si alimentano sempre di più. Intanto, per non farsi trovare impreparati, Conte e Manna già studiano l’eventuale alternativa al georgiano che dovrebbe restare in azzurro fino al termine della stagione.

Barcellona e Psg si sono iscritte alla lista delle pretendenti per acquistare dal Napoli Kvaratskhelia che può finire sul mercato in caso di mancato accordo per il rinnovo di contratto.

De Laurentiis, infatti, vuole evitare un altro caso Osimhen ed è pronto a trattare la cessione del georgiano che interessa alle principali big del calcio europeo.

Kvaratskhelia via dal Napoli? La scelta sul sostituto

Kvaratskhelia è una delle stelle del Napoli, ancora oggi fa la differenza nella squadra azzurra. La volontà di Conte è quella di tenerlo ma davanti a certe proposte è bene valutare con attenzione il futuro del calciatore che, già la scorsa estate, ha rifiutato la proposta del Psg che metteva sul piatto uno stipendio da 11 milioni a stagione.

Kvaratskhelia ha attirato l’attenzione di club come Barcellona, ​​PSG e Liverpool, che sono in prima fila per acquistare il calciatore la prossima estate.

Molto, però, dipenderà dalla decisione del Napoli che è alle prese con la trattativa per il rinnovo di contratto del calciatore, che ha chiesto a De Laurentiis uno stipendio da 8 milioni netti a stagione.

Una proposta, quella di Kvaratskhelia, ritenuta eccessiva da parte del patron azzurro che si è fermato a 6 milioni. Nelle prossime ore è previsto un altro summit con l’agente del georgiano che è arrivato in Italia per risolvere la situazione. Ovviamente, in caso di mancato accordo potrebbe arrivare l’addio anticipato del calciatore.

Per quanto riguarda il sostituto di Kvaratskhelia, la società azzurra ha già messo nel mirino un calciatore che sta trovando poco spazio a Liverpool.

Chiesa al Napoli per sostituire Kvaratskhelia?

Kvaratskhelia è nel mirino del Liverppol per la prossima stagione. Il georgiano è seguito con attenzione dai Reds, che hanno messo nel mirino anche altri calciatori come Leroy Sané e Karim Adeyemi.

L’eventuale affondo del Liverpool per Kvaratskhelia, può aprire nuovamente le porte al sogno estivo di Conte e De Laurentiis ovvero quello di portare a Napoli Federico Chiesa che in Inghilterra sta trovando pochissimo spazio.