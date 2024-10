Serie A in chiaro: c’è l’annuncio di DAZN, 5 partite visibili

A dir poco clamorosa la notizia svelata in merito alla visione gratuita del match che riguarda anche il Napoli.

Una svolta storica per chi vorrà vedere in chiaro anche il Napoli, attraverso quello che è l’annuncio di Dazn, sulle 5 partite di Serie A che saranno visibili agli utenti.

Diversi presidenti, tra i quali Aurelio De Laurentiis, che hanno sempre battuto sulla questione dei diritti televisivi, con una svolta totale che è stata annunciata a partire da questa giornata in campionato, con la piattaforma streaming che è stata già letteralmente presa d’assalto per la registrazione, così da godersi la sfida già nell’imminente week-end.

Come vedere la Serie A gratis su Dazn: la fase di registrazione

Si parte da un grande big match di questa giornata, la piattaforma streaming di Dazn ha così annunciato che la Serie A sarà visibile gratuitamente, in chiaro, da tutti.

Ma come si farà a vedere la Serie A gratuitamente? Secondo quanto è stato annunciato da Dazn Italia, basterà registrarsi alla piattaforma streaming, senza il bisogno di sottoscrivere poi un abbonamento. È chiaro che poi saranno solo cinque le partite visibili, come annunciato e spiegato nel comunicato ufficiale di Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia.

Insomma, avere un account è tutto ciò che servirà per godersi poi la partita tra le cinque che è stata scelta, vedendola in chiaro e senza costi, da qualsiasi piattaforma che sia in Tv o su dispositivi mobili. Una grande occasione quella per la Serie A e per i tifosi, pronti a godersi i grandi match del calcio italiano.

Serie A in chiaro: l’annuncio di Dazn

Una svolta storica, perché non succedeva da tantissimo tempo. Il CEO di Dazn ha così annunciato, in un comunicato ufficiale, seguenti dichiarazioni: “Trasmettere in chiaro la Serie A è una svolta storica. Succederà per la prima volta dopo quasi 30 anni dall’ultima volta. Lo è ancora di più perché sarà in diretta esclusiva su Dazn, senza la necessità di abbonarsi. Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa, il grande calcio italiano ha bisogno di un numero di tifosi ancora più grande”. Le parole di Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia, fanno felici migliaia di appassionati italiani e soprattutto i tifosi del Napoli. La prima partita scelta per questa iniziativa, infatti, è una sfida del Napoli.

Napoli in chiaro su Dazn: quale partita è stata scelta

La partita tra le cinque scelte, che andrà in onda gratis nell’arco di tutta la stagione in Serie A, è Milan-Napoli. La partita che si giocherà martedì sera a San Siro sarà visibile gratuitamente su Dazn, secondo quanto annunciato dalla stessa piattaforma. Una bellissima notizia per i tifosi del Napoli che potranno sostenere gli azzurri gratuitamente, comodi, dal divano di casa propria.