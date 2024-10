SKY – Offerta per Raspadori, l’allenatore lo vuole già a gennaio

Jack Raspadori non trova spazio nel Napoli di Conte perché l’allenatore stesso ha svelato che per lui è un giocatore che può giocare in alternativa a Scott McTominay dietro la punta e ad oggi vedere lo scozzese fuori dal campo sembra difficile.

Per questo motivo adesso il Napoli sta cercando di capire cosa può essere meglio per lo stesso giocatore. La volontà sarebbe quella di tenerlo almeno fino al termine della stagione, ma non trovando più spazio è in pericolo anche la Nazionale e Raspadori non ha nessuna intenzione di restare di continuo in panchina e perdere anche la maglia dell’Italia.

Per questo motivo adesso ci sono notizie molto importanti che riguardano quello che può essere il trasferimento di Raspadori a gennaio lontano da Napoli. Di sicuro non sarà facile vista la valutazione che il club azzurro fa di lui, ma allo stesso tempo sono tanti i club interessati.

C’è un nuovo club che ora si è interessato a Raspadori e può comprarlo a gennaio dal Napoli, ma per lasciarlo andare durante la stagione il club di Aurelio De Laurentiis chiede circa 25-30 milioni di euro per lui, che è stato un grosso investimento anni fa fatto dal Sassuolo.

Calciomercato Napoli: Raspadori via a gennaio, l’offerta

Ci sono aggiornamenti proprio in merito a quelle che sono le ultime notizie e che riguardano la possibile offerta per Raspadori perché il Napoli può anche valutare una sua partenza con la giusta offerta che un club sarebbe disposto a fare.

Pare che oltre a Inter, Juventus, Atalanta e Milan ora ci sia anche un club straniero che vuole provare a chiudere l’acquisto di Raspadori. Perché il giocatore è considerato uno di quegli attaccanti importanti e capaci di ricoprire anche più ruolo per dare possibilità di giocare palla a terra come a qualcuno in particolare piace fare.

E’ il caso di Roberto De Zerbi ex allenatore di Raspadori che proprio al Sassuolo ha consacrato il giocatore che si è poi trasferito al Napoli. Adesso però le strade dei due potrebbero ritrovarsi perché il tecnico italiano può portare in Francia il proprio pupillo.

Da Sky Sport arrivano conferme su quella che può essere l’offerta del Marsiglia a gennaio per comprare Raspadori dal Napoli, andando a beffare i club italiani che si erano interessati. Su tutti Juventus, Atalanta e Milan che nelle ultime settimane hanno provato a chiedere informazioni.

Vedremo alla fine se sarà il Marsiglia a prendere Raspadori o uno dei club di Serie A, da capire anche se il Napoli darà l’ok per lasciarlo andare a gennaio.