Addio a zero al Napoli: l’annuncio nel post-partita

Le voci sull’addio a zero sono concrete, considerando la situazione sul mancato rinnovo. Ma a fine partita ha rotto il silenzio il calciatore.

Accompagnando Antonio Conte in conferenza stampa, nell’intervista congiunta, ha così provato a spiegare quella che è la sua complessa situazione e che ha visto, il titolarissimo del Napoli, al centro delle vicende di calciomercato.

Non ha dribblato le domande sul futuro, rendendo chiara quella che è la sua situazione. All’interno del post-partita di Napoli-Lecce, infatti, sono arrivate le parole a caldo del tesserato azzurro.

Napoli, possibile addio a zero: l’annuncio in conferenza stampa

Il Napoli è uscito vincente dalla sfida contro il Lecce, giocando bene e convincendo, nonostante non sia arrivata nessuna goleada. I tre punti sono arrivati e una buona prestazione è stata fornita anche da chi era reduce da alcune voci legate al suo addio al Napoli, sulle quali si è parlato direttamente col calciatore interessato, che non si è sottratto alle domande della sala stampa.

Proprio in conferenza stampa, il calciatore del Napoli e con affianco Antonio Conte, ha risposto alle domande sul suo futuro.

Si tratta del portiere del Napoli, che sta vivendo una situazione particolare legata ad un rinnovo che è al momento, a bocce ferme. E, alle domande sul suo addio, ha dato una risposta netta su come la sta vivendo, in questo momento di “pressione”, in campo e fuori.

Addio a zero, le parole nel post-partita di Napoli-Lecce

Le parole di Alex Meret, in merito alla situazione legata al mancato rinnovo, sono chiare: “Di certo non sento la pressione sul discorso scadenza di contratto. Io lavoro tutti i giorni, faccio il mio. Poi so che in questo periodo il mio agente sta parlando con la società, quindi non vedo problemi”. Ma è chiaro ed evidente che sono situazioni che, prima si risolvono, meglio è per tutti. Perché poi, Elia Caprile – che si è fatto trovare prontissimo dopo il suo infortunio -, scalpita per un posto da titolare. E il Napoli, in questo momento, sta valutando se dare o meno il benservito al proprio portiere che ha ottenuto un’altra ottima prestazione, rientrando dall’infortunio, ma che potrebbe appunto dire addio a zero, diventando poi di riflesso un’occasione di calciomercato a dir poco incredibile, per le rivali in Serie A.

Chi c’è sul giocatore in scadenza? Ipotesi italiane

Ci sono alcune squadre italiane, nelle ipotesi per il colpo di calciomercato a costo zero dal Napoli. Su Alex Meret è forte l’interesse dell’Inter che, dopo aver già preso Zielinski, potrebbe prendere un altro giocatore in uscita a parametro zero dal Napoli. Oltretutto Sommer, non più giovanissimo, potrebbe lasciare i nerazzurri proprio per far spazio a Meret, che diventerebbe a quel punto, il nuovo portiere titolare dei nerazzurri.