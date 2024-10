Beffa Napoli: l’attaccante firma con la Juventus

Sembrava destinato a vestire la maglia del Napoli, ma una rivale ha ben deciso di beffare invece sul più bello il club di Antonio Conte.

Stando alle ultime notizie, infatti, quello che per molti poteva essere l’erede perfetto di Lukaku, dovrebbe diventare nel prossimo calciomercato un nuovo attaccante della Juventus. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sono da prendere in considerazione diverse condizioni importanti, su tutte il futuro di Dusan Vlahovic, ma l’impressione è che si stia oramai viaggiando in una direzione ben precisa.

Ovviamente Antonio Conte non gradirà, ma non è da escludere che il Napoli possa provare una manovra di disturbo per tornare in vantaggio nella corsa all’attaccante. Scenario plausibile, ma al momento molto complicato.

Niente Napoli, firmerà con la Juventus

È piuttosto prematuro parlare di calciomercato, anche se dalle parti di Castelvolturno si starebbe già iniziando a muovere per capire come ma soprattutto in quale ruolo andare e rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista di questa ma anche delle prossime stagioni.

Considerata l’incertezza relativa al futuro del Cholito Simeone, la dirigenza del Napoli si sarebbe messa alla ricerca di un attaccante che potesse alternarsi con Lukaku. Caccia che a quanto pare è andata a buon fine, visto che gli occhi di Antonio Conte si sarebbero posati su uno dei profili più interessanti, di prospettiva e prolifici di questo inizio di stagione, che però sarebbe finito sul taccuino anche di altre grandi squadre.

Ed è proprio questo quello di cui il Napoli deve più preoccuparsi, visto e considerato che più passano le settimane e più questo obiettivo sembra scivolare in un’altra direzione. Stando infatti a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sui propri profili social (X), il club partenopeo potrebbe essere beffato dalla Juventus nella corsa a Samu Omorodion, attaccante spagnolo classe 2004 del Porto che fino a questo momento in stagione ha messo a segno 8 gol in altrettante presenze in tutte le competizioni. Mica male!

Juventus e non solo: il Napoli deve guardarsi bene le spalle dalle rivali

La Juventus non sarebbe l’unica rivale del Napoli nella corsa a Samu Omorodion. Stando al collega Schira, infatti, anche il Milan sarebbe sulle tracce del classe 2004, che a partire dalla prossima stagione potrebbe andare a sostituire in rosa Tammy Abraham, sul cui futuro in rossonero ci sarebbe però un forte punto interrogativo.

Questa è una delle questioni che potrebbe impedire lo sbarco a Napoli di Omorodion, ma non l’unica. L’altra avrebbe a che vedere con l’Atletico Madrid, direttamente coinvolto in tutta questa situazione, in quanto godrebbe del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Questo automaticamente fa schizzare alle stelle il prezzo dello spagnolo, che in estate potrebbe arrivare a costare ben oltre i 35 milioni di valutazione stando a dati Transfermarkt. Staremo a vedere.