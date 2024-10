Conte stravolge il Napoli: esclusi due titolari, il motivo

Il Napoli avrà anche trovato una quadra per quanto riguarda il modulo, ma non per gli interpreti, che cambiano di settimana in settimana.

A conferma di questo il fatto che anche oggi contro il Lecce (partita in programma alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona) Antonio Conte stravolgerà la sua formazione titolare. “Cavie” di questa decisione due dei giocatori più importanti della rosa, che contro i salentini saranno costretti a seguire la partita dalla panchina, almeno dal primo minuto di gioco.

Non è però da escludere che possano tornare utili a partita in corso, ma la decisione (forte) di Conte resta questa, con i tifosi del Napoli che inevitabilmente si interrogano considerate le esclusioni.

Nuova partita, nuova formazione: Conte cambia (ancora)

Nuova partita e nuova formazione per il Napoli, che cambierà ancora interpreti per volere (ovviamente) di Antonio Conte. Così facendo l’allenatore salentino dimostra la profondità della sua rosa, che da qui al prossimo maggio sarà senza ombra di dubbio una delle principali contendenti allo Scudetto.

Ciò che però più stupisce della decisioni di oggi, e che ad essere fatti fuori sono due dei giocatori più rappresentativi della formazione partenopea, oltre che estremamente decisivi. Nonostante si ospiti al Maradona un Lecce fortemente rimaneggiato, cambiare così tanto ed escludere calciatori del genere potrebbe avere conseguenze negative, ma Antonio Conte si fida di tutta la sua squadra, convinto del fatto che chi scenderà in campo non farà rimpiangere quelli che invece ha fatto sedere in panchina.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in apertura da Il Corriere dello Sport, contro il Lecce Kvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano partiranno dalla panchina. Una decisione tanto forte quanto sorprendente, considerati i valori dei due che fino a questo momento in stagione hanno praticamente giocato tutte le partite del Napoli. Al loro posto, pronti a prendersi la scena e ricambiare la fiducia dell’allenatore, David Neres e Cyril Ngonge.

Due esclusioni importanti contro il Lecce: il motivo

Contro il suo passato, la sua terra, il Lecce, Antonio Conte ha deciso di escludere dalla formazione titolare Kvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano. Considerate le notizie delle ultime settimane, si potrebbe credere che la scelta del salentino potrebbe essere legata a questioni contrattuali, soprattutto legate al georgiano, ma invece così non è.

Stando alle ultime notizie, infatti, Antonio Conte ha deciso di non far partire questi due titolari per preservarli in vista della sfida di martedì contro il Milan, che nonostante tutte le polemiche di queste ultimissime ore, conseguenti al fatto che la partita di questo weekend dei rossoneri è stata rinviata addirittura a data da destinarsi, varrà comunque una piccolissima fetta di Scudetto.