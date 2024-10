Esonero in arrivo: Sarri in pole, subito da sostituto

Il colpo di scena riguarda Maurizio Sarri, in merito alle voci sull’esonero del tecnico e lui come sostituto.

C’è un allenatore che non se la sta passando proprio benissimo, in una delle destinazioni dove, prima del suo approdo, sembrava possibile vedere Maurizio Sarri in panchina.

Dopo la separazione con la Lazio, Maurizio Sarri, si è preso un periodo di pausa e ha atteso, fino a questo momento, a caccia adesso di una nuova occasione “allettante”. E la proposta che starebbe per arrivare, stando ai rumors di calciomercato per quanto riguarda il comparto allenatori, farebbe al caso suo.

Esonero in arrivo: altra sconfitta, spunta Sarri

Spunta il nome di Maurizio Sarri, in pole, dopo la nuova sconfitta arrivata per uno dei club che sta trovando più difficoltà nel corso di questa prima parte di stagione.

Potrebbe essere finito il tempo per lui con la possibilità di tornare a vedere Sarri, in una nuova veste perché per il tecnico di Figline sarebbe una scelta inedita, nel rivederlo sulla panchina.

“Una scelta alla Klopp”, quella che lo riguarderebbe. Maurizio Sarri, a seguito dell’esonero in Germania, potrebbe tornare all’opera disputando, oltretutto, l’esperienza nel nuovo format della Champions League, qualora dovesse venir scelto, sempre e solo in caso dell’esonero, ormai possibile, per il tecnico in Bundesliga.

Futuro Sarri: la notizia sull’esonero

Dalla Germania fanno sapere, i media tedeschi, che potrebbe essere finito il tempo per Nuri Sahin. Il tecnico del Borussia Dortmund, storico ex centrocampista del club, non sta ben figurando da quando è stato “promosso” da collaboratore tecnico ad allenatore della Prima Squadra del BVB. Tant’è che adesso, le voci sull’esonero, portano a quella che è una scelta a sorpresa, e che vede l’italiano tra i protagonisti.

L’allenatore che ha ben fatto in Italia, nelle esperienze vissute tra Napoli, Juventus e Lazio, tra le ultime, attendeva una chiamata in Serie A. Chiamata che però non è mai arrivata. E allora, nell’opzione di allenare all’estero, ecco che viene fuori la possibilità di sedersi sulla panchina del Borussia Dortmund per Maurizio Sarri che è in pole tra le idee del club in caso di licenziamento per Nuri Sahin.

Sarri aspettava solo una chiamata: il retroscena

Secondo quel che si racconta, Sarri avrebbe voluto allenare il Napoli. Prima dell’approdo di Conte, erano avanzate alcune ipotesi proprio in merito alla possibilità di ritrovarsi col Napoli, club che ama sin da bambino, come più volte dichiarato. Dopo la Lazio, però, potrebbe essere in Germania il suo futuro, con la grande occasione in Bundesliga e sulla panchina del Borussia Dortmund. Lì dove ha allenato un tecnico molto simile a lui, Jurgen Klopp, che ha cambiato per sempre la storia del club giallonero.