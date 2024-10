“Manovra anti-Napoli”, accuse clamorose agli arbitri

Il Napoli ha vinto 1-0 anche contro il Lecce e si tiene stretto la vetta della classifica: ma si è aperto un clamoroso caso arbitrale.

Gli azzurri sono rimasti al comando della Serie A anche dopo questo weekend di campionato ma presto affronteranno un mix di partite estremamente difficili da gestire perché arriveranno tante partite contro squadre di prima fascia e lì si capirà veramente se il Napoli è fatto per restare al primo posto e in scia scudetto o se merita solo di lottare per un posto in Champions League.

La vittoria di misura contro il Lecce ha accontentato i tifosi solo per il risultato finale e per la classifica, ma non dal punto di vista del gioco e della “bellezza” non ci sono paragoni con il passato e ci sono moltissime critiche.

Napoli-Lecce, problemi di arbitro: cosa è successo

Il Napoli ha vinto contro il Lecce e ora sogna in grande, anche se manca tantissimo alla fine del campionato e quindi ci sono mille incertezze che fanno tremare i tifosi, che vogliono aspettare i veri test probanti prima di dare un giudizio completo sul Napoli di Antonio Conte che ora sembra in palla e bravo a soffrire per poi vincere anche le partite più complicate.

Gli azzurri si stanno mettendo alle spalle tutte le critiche delle primissime settimane e ora voglinono dimostrare di essere una delle squadre più forti del campionato.

Contro il Lecce ci sono state numerose polemiche per l’arbitraggio del Signor Tremolada: è arrivata un’accusa pesantissima.

Accuse all’arbitraggio: “Manovre anti-Napoli”

La partita tra Napoli e Lecce porta con sé tante polemiche arbitrali. Moltissimi tifosi hanno dato parere negativo sull’arbitraggio del Signor Tremolada per alcune situazioni che non sono state chiare in diretta e anche al VAR non sono state analizzate a dovere.

Il giornalista Carlo Alvino, noto tifoso del Napoli, ha lanciato pesanti accuse nei confronti dell’arbitraggio e, in realtà, a tutto il sistema arbitrale dopo il rigore non concesso per un possibile fallo su Matteo Politano.

“Un arbitraggio scandaloso, figlio della campagna mediatica sul “rigorino” di Empoli Napoli“, ha scritto in tono polemico il giornalista Alvino. “Vittoria fondamentale per continuare questo fantastico viaggio seminato da tante insidie, la prima delle quali riguarda proprio gli arbitraggi“, ha concluso il giornalista accusando la classe arbitrale di aver accettato le “manovre anti-Napoli” che sono arrivate nei giorni scorsi.

Moviola Napoli-Lecce: manca un rigore

Ci sono tanti episodi da moviola in Napoli-Lecce. In particolare, nel secondo tempo, c’è un episodio molto dubbioso che ha riguardato Matteo Politano, di nuovo protagonista di un episodio da rigore dopo il tanto discusso rigore di Empoli che aveva consegnato la vittoria agli azzurri.

Il fallo in area di rigore c’era oppure no? La moviola dice di sì, considerando il regolamento attuale in Serie A ma l’arbitro Tremolada ha negato il penalty e scatenato ulteriori polemiche.